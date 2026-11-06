El encuentro vibrante y de pierna fuerte disputado en Pocito, Sportivo Desamparados logró una verdadera victoria contundente y la consagración como campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con el 2 a 0 ante el Club Minero y la actuación estelar de su delantero Cristian Ramírez, autor de los dos tantos, consolidó un triunfo muy esperado y desataron la locura en la tribuna puyutana.

Desarrollo del primer tiempo

Desde el pitazo inicial, el partido mostró alternativas dinámicas. La visita salió a buscar el arco rival mediante centros cruzados y disparos de media distancia comandados por Tomás Torres y las incursiones de Lucas Ceballos. Sin embargo, la última línea de los "Víboras", conformada por Martín Arce, Nicolás Córdoba, Luis Argumosa y Pablo Jofre, supo contener los embates iniciales con firmeza.

El trámite se disputaba con intensidad en la zona medular, donde el despliegue de Hernán Vega y Carlos Méndez en el local chocaba con la resistencia impuesta por Elías Ovalle y Lucas Río Frío en el conjunto minero.

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos de juego, una gran jugada colectiva iniciada por la banda izquierda derivó en un rebote dentro del área que le quedó servido a Cristian Ramírez. Con un potente remate cruzado, el atacante venció la estirada del guardameta Pablo Carrizo para estampar el 1 a 0 parcial.

Cuando parecía que la primera mitad se consumía con la mínima ventaja, apareció nuevamente la contundencia de Ramírez. Sobre los 46 minutos, en el epílogo del período inicial, aprovechó un nuevo suelto en el área y de zurda despachó un fierrazo furioso que se metió junto al palo, decretando el 2 a 0 con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios.

Desarrollo del segundo tiempo

El segundo tiempo de la gran final se abrió con la ventaja al favor del "Víbora" que salió a disputar los minutos complementarios con un planteo inteligente, buscando administrar los hilos del encuentro y enfriar las embestidas de un Minero obligado a quemar naves.

En el arranque del complemento, Minero movió el banco en busca de frescura y profundidad para descontar. Ingresaron jugadores como Santiago Tello, Facundo García, Nico Villa, y posteriormente opciones ofensivas como el Chori Rodríguez, buscando variantes por las bandas y peso en el área.

Sin embargo, el equipo "minero" chocó una y otra vez contra sus propias imprecisiones y la solidez defensiva del rival. A pesar de adelantar líneas y volcarse al ataque con centros cruzados y remates de media distancia —como un disparo de Carrizo que pasó cerca del travesaño o aproximaciones de Videla—, la falta de precisión en los metros finales le impidió descontar en el marcador.

Desamparados supo jugar con el reloj y con la desesperación de su rival. Con un despliegue físico importante y cambios posicionales para oxigenar el mediocampo y la defensa (con ingresos como los de Ramírez, Arancibia, y el reordenamiento táctico), el conjunto de los "puyutanos" cerró los caminos hacia su arco.

Aunque en pasajes del segundo tiempo resignó peso ofensivo para abroquelarse atrás, el equipo mantuvo el orden táctico de dos líneas de cuatro bien marcadas. Desamparados protegió su valla invicta y neutralizó los intentos de un Minero que acumuló hombres en ataque pero careció de claridad quirúrgica en el área defendida por el arquero Domínguez.





Pitazo final y consagración

Con el correr de los minutos, el partido entró en una zona de tensión y fricción lógica por lo que estaba en juego, incluyendo algunos cruces y momentos de tensión en las inmediaciones del campo. Minero intentó por todas las vías, pero el marcador no se movió.

Tras cumplirse el tiempo reglamentario y los minutos de adición decretados por el arbitraje, llegó el pitazo final. Con el 2-0 lapidario obtenido en la ida y una defensa férrea en el complemento, Sportivo Desamparados se consagró campeón del Torneo Clausura, desatando la alegría de su gente y coronándose como el nuevo monarca del fútbol local.

Lo que vendrá

Con este título obtenido, Sportivo deberá jugar ahora la Súper Final, contra Atlético Minero -ganador del Apertura- para ver quien es el mejor del 2026. Se disputará a partido único el próximo miércoles. La semana que viene será una verdadera revancha futbolera.

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