Sportivo Desamparados afrontará este domingo 29 de noviembre uno de los partidos más importantes de su temporada, cuando visite a Sport Club Pacífico de General Alvear por la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro comenzará a las 20.30 en el estadio Héctor Moncada y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final interregional por el ascenso al Torneo Federal A.

El conjunto sanjuanino llega a esta instancia después de igualar 0 a 0 en el partido de ida, disputado en El Serpentario. Con ese resultado, la serie quedó completamente abierta y el equipo dirigido por el cuerpo técnico puyutano deberá buscar la clasificación en territorio mendocino.

Qué necesita Desamparados para clasificar

El panorama para el Víbora es claro: necesita conseguir una victoria por cualquier resultado para meterse directamente en la final interregional. No existe ventaja deportiva en esta instancia, por lo que el empate en el resultado global llevará la definición a los penales.

En caso de volver a igualar, sin importar el marcador, los equipos deberán definir al clasificado desde los doce pasos. Por el contrario, si Sportivo pierde en General Alvear, quedará eliminado de la carrera por el ascenso directo al Federal A.

Sin embargo, el Puyutano ya tiene asegurada su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027, por lo que una eventual eliminación no significará quedarse sin competencia nacional. El objetivo inmediato, de todas maneras, está puesto en seguir avanzando en el Regional Amateur y mantener vivo el sueño del ascenso.

La revancha se jugará con un marco especial

La previa también estuvo marcada por el acompañamiento de los hinchas de Desamparados, que este sábado despidieron al plantel con un banderazo en las inmediaciones del barrio Patricias Sanjuaninas. Entre banderas, bengalas y cánticos, los simpatizantes alentaron a los futbolistas antes de su viaje hacia General Alvear.

La convocatoria fue impulsada por las agrupaciones Recibimiento Puyutano y El Corazón de Puyuta, que acompañaron la salida del equipo conducido por Mauricio Del Cero. En esta oportunidad no habrá público visitante en el estadio mendocino, por lo que el banderazo fue el último contacto de los hinchas con el plantel antes de la definición.

El 20 de diciembre se disputará la final interregional

El ganador de la serie entre Sportivo Desamparados y Pacífico avanzará a la Etapa Final del Torneo Regional Federal Amateur. Esa instancia, conocida como final interregional, se disputará el próximo 20 de diciembre a partido único y en un estadio neutral.

Para el conjunto sanjuanino, conseguir la clasificación significaría quedar a un solo encuentro del objetivo de alcanzar el Torneo Federal A. Por eso, este domingo en General Alvear tendrá una prueba determinante para mantener vivo el sueño del ascenso.