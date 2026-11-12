La presencia de hinchas de Sportivo Desamparados en San Luis finalmente fue autorizada después de un acuerdo entre las policías de ambas provincias. Para la revancha ante Defensores de Belgrano de Justo Daract, prevista para el domingo 15 de noviembre en el estadio La Pedrera, se establecieron condiciones de seguridad que incluyen el ingreso como público neutral, sin camisetas, banderas ni elementos que identifiquen al club sanjuanino.

El presidente de Desamparados, Martín Sassul, confirmó en una entrevista con Radio La Voz que la autorización llegó después de distintas negociaciones con las autoridades de seguridad. Como parte del acuerdo, la institución debió firmar un acta de compromiso para permitir el traslado de simpatizantes.

"Entre idas y vueltas, entre confirmaciones y por ahí negaciones, ayer la Policía de San Luis se comunicó con la Policía de San Juan para hacernos firmar un acta de compromiso a Desamparados para poder llevar público neutral", explicó el dirigente.

La medida permitirá que miles de sanjuaninos acompañen al Víbora en una instancia decisiva del Torneo Regional Federal Amateur, aunque los detalles del dispositivo de seguridad todavía se encuentran sujetos a definiciones de las autoridades.

Qué restricciones tendrán los hinchas de Desamparados

Una de las principales condiciones impuestas por la organización será que los simpatizantes ingresen al estadio sin elementos identificatorios de Sportivo Desamparados.

Esto significa que no podrán utilizar camisetas verdes y blancas ni ingresar con banderas u otros distintivos del club. También se restringirá la presencia de elementos propios de una hinchada organizada, como bombos.

Sassul explicó que estas disposiciones responden a la modalidad de público neutral acordada para el encuentro, aunque reconoció que todavía deben definirse algunos detalles.

La dirigencia también pidió a los simpatizantes respetar las instrucciones de los efectivos policiales durante el traslado y el ingreso al estadio.

"Ir con tranquilidad, por supuesto, respetando cada una de las normas que la policía dispone", expresó Sassul a Radio La Voz, al manifestar su deseo de que el partido se desarrolle sin incidentes.

Cómo será el operativo de seguridad en San Luis

Las policías de San Juan y San Luis mantuvieron comunicaciones para establecer las condiciones que permitirán recibir al público sanjuanino en Villa Mercedes.

El dirigente consideró posible que los hinchas sean custodiados y guiados por las autoridades durante el traslado, aunque aclaró que todavía no podía garantizar esa medida.

Por el momento, no se informó oficialmente la cantidad de efectivos que participarán del operativo ni los recorridos que deberán utilizar los colectivos particulares para llegar al estadio.

Desde Desamparados confirmaron que la institución no organizará viajes oficiales. Sin embargo, distintos grupos de hinchas ya preparan colectivos y otros medios de transporte para acompañar al equipo.

Entradas a $20.000 para viajar a la revancha

Además de las medidas de seguridad, Sassul adelantó que el club contará con aproximadamente 4.000 localidades para el encuentro, aunque la cantidad definitiva estaba pendiente de confirmación.

Las entradas populares costarán $20.000 y comenzarán a venderse este viernes 13 de noviembre, desde las 10, en las boleterías de Sportivo Desamparados. El expendio está previsto hasta las 21.

Por el momento, no se confirmó la disponibilidad de plateas ni la venta de localidades el domingo en el estadio La Pedrera.

Mientras tanto, el plantel viajará el sábado por la tarde hacia Villa Mercedes para preparar el compromiso. Después de imponerse por 4-0 en el Serpentario, el Víbora buscará asegurar su clasificación a la final de la Región Cuyo con el acompañamiento de sus hinchas, bajo las condiciones de seguridad establecidas para el encuentro.