Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause podrían no disputar el domingo 1 de noviembre, desde las 20, la revancha de la tercera ronda del Torneo Regional Amateur, prevista en Puyuta. Tras el empate 1-1 de la ida, el encuentro definirá quién avanzará de fase, pero la Policía de San Juan advirtió que no dispone de los efectivos necesarios para garantizar el operativo de seguridad.

El subjefe de Policía, Pablo Torres, confirmó que la fuerza presentó una nota ante la Secretaría de Seguridad para advertir sobre la superposición de compromisos del fin de semana. Entre ellos se destaca el Ironman, que movilizará a cientos de uniformados, mientras también están programadas finales del fútbol local.

“Nosotros en ningún momento hemos dicho que no se juegue. Hemos dicho que la capacidad no da para cubrir esos eventos”, declaró a DIARIO HUARPE. Así, aclaró que la Policía no dispuso la suspensión y que la decisión sobre la fecha del clásico sigue en manos de las autoridades competentes.

El Ironman demandará hasta 400 policías en una jornada

Torres detalló que el operativo comenzará el viernes 30 de octubre, con 210 efectivos destinados al Ironman 5150. El sábado se asignarán 30 al Ironman Kids y otros 110 al partido de San Martín, mientras que el domingo la prueba Ironman Full requerirá 400 agentes.

La agenda incluye además 30 efectivos previstos para posibles festejos relacionados con Boca-River y otros 15 destinados a custodiar la salida de colectivos hacia los Juegos Evita. En paralelo, la Policía debe contemplar las finales de Primera A y Primera B de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

No se trata, según el subjefe, de encuentros a los que pueda enviarse una dotación mínima. “Son todos partidos decisivos, no hay otro después de ellos”, explicó, al señalar que un resultado puede definir un campeonato o dejar a un equipo fuera de competencia.

Desamparados-Unión necesita 80 efectivos

Solo para la revancha en Puyuta, Torres calculó un dispositivo de 80 policías, con presencia de Infantería y del Grupo de Acción Motorizada (GAM). Este último debe intervenir en el traslado de los hinchas de Unión y también tiene tareas asignadas en el circuito del Ironman.

El clásico demanda una vigilancia especial por los antecedentes recientes. Según el funcionario, Desamparados y Unión se enfrentaron en varias oportunidades en las últimas fechas, tanto en el torneo local como en el Regional, con disturbios registrados en algunos cruces.

“Siempre se ha generado algún disturbio, ya sea en Unión o en Sportivo. Es un partido al que no le podemos quitar el ojo encima”, sostuvo.

La exigencia del dispositivo no responde solo a la rivalidad. Con la serie igualada después del partido en el Estadio del Bicentenario, la vuelta es eliminatoria: uno continuará en la competencia y el otro quedará afuera.

Seguridad deberá definir qué ocurre con el clásico

La presentación de la Policía fue dirigida a la Secretaría de Seguridad para dejar asentado que, con los recursos disponibles y el calendario de eventos, no puede garantizar la cobertura de las finales de fútbol. Torres aclaró que desconoce si esa dependencia ya trasladó la comunicación a la Liga Sanjuanina.

“De ahí en más, lo que vaya a disponer es una cuestión de la Liga o de la Secretaría. No sabemos todavía porque no nos dan respuesta”, señaló.

El subjefe tampoco descartó que Seguridad disponga finalmente la realización de los partidos pese a la advertencia. En ese escenario, explicó que la fuerza deberá ajustarse a la resolución oficial y evaluar cómo distribuir los efectivos.

Por ahora, no hay una suspensión confirmada. La definición quedó en manos de las autoridades de Seguridad y del fútbol sanjuanino, mientras Desamparados y Unión esperan saber si podrán disputar el domingo una revancha que exige 80 policías y dejará a uno de los dos fuera del Regional Amateur.