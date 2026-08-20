El Torneo Regional Amateur 2026 ya tiene definido su fixture y los tres representantes sanjuaninos conocen el camino que deberán recorrer en busca del ascenso. Sportivo Desamparados, Unión de Villa Krause y Belgrano de Media Agua compartirán la Zona 6 de la Región Cuyo, que comenzará a disputarse el próximo 30 de agosto.

El Consejo Federal dio a conocer la programación de la competencia y determinó que los tres equipos de San Juan se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. La fase inicial tendrá seis fechas y se extenderá hasta el 4 de octubre.

El debut tendrá un atractivo especial para el fútbol sanjuanino. El domingo 30 de agosto, Desamparados recibirá a Unión de Villa Krause por la primera fecha, mientras que Belgrano de Media Agua tendrá jornada libre.

Una semana después, el 6 de septiembre, Belgrano hará su presentación como local frente a Desamparados y Unión quedará libre. La primera rueda se completará el 13 de septiembre con el choque entre el Azul de Villa Krause y el conjunto de Media Agua, mientras que el Puyutano descansará.

Los partidos de vuelta

La segunda mitad de la fase comenzará el 20 de septiembre, cuando Unión reciba a Desamparados y Belgrano vuelva a quedar libre.

Por la quinta fecha, programada para el 27 de septiembre, Desamparados será local ante Belgrano de Media Agua, con descanso para Unión. Finalmente, la Zona 6 cerrará el 4 de octubre con Belgrano frente a Unión y fecha libre para el conjunto de Puyuta.

De esta manera, cada equipo disputará cuatro encuentros durante la Primera Ronda, dos como local y dos como visitante.

Cómo clasificarán los sanjuaninos

La Región Cuyo estará compuesta por seis zonas: cuatro tendrán cuatro clubes y las otras dos estarán integradas por tres equipos. Esta diferencia también modifica la forma de clasificación.

En las zonas de cuatro, el primero avanzará directamente a la Tercera Ronda y el segundo accederá a la Segunda Ronda. En cambio, en las zonas de tres equipos, como la que compartirán Desamparados, Unión y Belgrano, tanto el primero como el segundo pasarán a la Segunda Ronda.

Esto significa que dos de los tres representantes sanjuaninos podrán continuar en carrera una vez finalizada la fase de grupos.

En la Segunda Ronda comenzarán los cruces de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. Participarán ocho clubes y los cuatro ganadores avanzarán a la Tercera Ronda, donde se sumarán los cuatro conjuntos que consiguieron la clasificación directa desde las zonas de cuatro equipos.

A partir de allí, el camino continuará con eliminatorias a doble partido durante la Tercera, Cuarta y Quinta Ronda.

Cuatro ascensos al Federal A

El objetivo final estará puesto en llegar a la Etapa Final, prevista para el 20 de diciembre. Allí participarán los ocho ganadores de cada región deportiva y los cruces se disputarán a partido único en estadio neutral.

Los enfrentamientos serán establecidos por el Consejo Federal y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Los cuatro ganadores de esa instancia conseguirán el gran premio de la temporada: el ascenso al Torneo Federal A 2027.