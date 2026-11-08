La ilusión del ascenso entra en su etapa más caliente con la programación oficial confirmada para los partidos de ida de la Cuarta Ronda. Con Sportivo Desamparados firme como el único representante del fútbol sanjuanino con vida en el certamen, la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

El conjunto Puyutano saldrá a la cancha este domingo 8 de noviembre, desde las 20:30, en su estadio José Eduardo Nehín (el Serpentario), donde buscará dar el primer paso firme frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract, un rival que aporta un condimento histórico: disputa por primera vez el certamen nacional y protagonizará un enfrentamiento completamente inédito, ya que no existen antecedentes de partidos oficiales entre ambas instituciones.

El choque de ida estará arbitrado por el mendocino Matías Ariel Fernández Zapata, asistido por Juan Pablo González, Maximiliano Czckil y Agustín Lira.

Para llegar a esta instancia entre los cuatro mejores de Cuyo, Desamparados viene de dejar en el camino a Unión de Villa Krause con un global de 3 a 1, tras igualar 1-1 en la ida y sellar la serie en casa con un 2-0 gracias a los goles de penal de Tomás Garro y Lucas Quiroga.

El equipo puyutano sostiene una campaña sólida en el certamen con ocho partidos disputados (4 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 12 goles a favor y 5 en contra) y llega impulsado por un invicto implacable de local, cosechando tres triunfos y una parda en su reducto.

En frente estará la gran revelación de San Luis. Defensores de Belgrano de Justo Daract atraviesa un estreno soñado en su primera participación en el Torneo Regional Federal Amateur.

El cuadro puntano se metió entre los mejores cuatro tras eliminar en la fase previa a General San Martín de Merlo con un global de 5 a 3 (victoria 3-1 en la ida y empate 2-2 en la revancha). La serie se resolverá el próximo domingo 15 de noviembre en tierra sanluiseña, donde Defensores actuará como local en el encuentro de vuelta.

Argentino y Pacífico completan el cuadro mendocino

En paralelo, la otra llave de la Cuarta Ronda tendrá el cruce de equipos mendocinos entre Argentino de San José y Pacífico de General Alvear. El primer encuentro de esta serie se jugará este domingo 8 de noviembre a las 18 hs. en el estadio Ingeniero Mauricio Serra, con arbitraje del cordobés Leandro Domínguez, secundado por Santiago Gudiño, Lucas Mateo González y Brian Francisco Rekers.

El conjunto de San José llega dulce tras aplastar a Deportivo Malargüe con un holgado 7 a 3 global (triunfos 5-3 y 2-0). En tanto, el "Lobo" alvearense eliminó a Goudge con un 2 a 0 global tras revertir la parda sin goles de la ida.

La revancha de este cruce se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre en la cancha de Pacífico, completando el mapa de unos cruces decisivos donde Desamparados intentará hacer valer la fortaleza de Puyuta.