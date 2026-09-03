Sportivo Desamparados consiguió una victoria importante este miércoles al derrotar por 2-0 a Villa Ibáñez y se metió de lleno en la pelea por la cima de la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El encuentro, correspondiente a la fecha 11 y que se encontraba pendiente, se disputó en el barrio Patricias Sanjuaninas. Con los tres puntos, el Puyutano quedó como único escolta de Alianza y redujo a solo dos unidades la diferencia con el líder.

Paulo Garín fue el encargado de abrir el marcador para Desamparados, que logró ponerse en ventaja y manejar el desarrollo del partido.

Ya en el segundo tiempo apareció Lucas Riofrío. El jugador conectó de cabeza y convirtió el 2-0 que terminó de sentenciar el encuentro y aseguró una nueva victoria para el conjunto puyutano.

El resultado le permite a Desamparados mantenerse expectante en la zona alta de la tabla cuando la competencia local comienza a transitar su etapa decisiva.

Además, el triunfo llegó pocos días después del debut del equipo en el Torneo Regional Amateur. El pasado domingo, el conjunto sanjuanino comenzó su participación en el certamen federal con un empate 1-1 frente a Unión de Villa Krause.

Ahora, mientras también afronta el desafío del Regional Amateur, Desamparados continúa dando pelea en el campeonato local y quedó a tiro de Alianza en la lucha por el primer puesto.