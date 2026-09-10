Desamparados necesitaba recuperarse después del empate 1-1 ante General Belgrano por el Regional Amateur y consiguió una victoria clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El equipo puyutano fue superior durante gran parte del encuentro y generó las oportunidades más claras.

El 0-0 parecía destinado a mantenerse hasta el final, pero una acción en el tramo decisivo modificó el resultado. A los 38 minutos del segundo tiempo, Santiago Tello llegó hasta el fondo y envió un centro atrás que terminó siendo desviado contra su propio arco por Federico Molina.

El gol en contra desató el festejo del conjunto puyutano, que encontró así la diferencia que había buscado durante todo el partido. La conquista llegó después de varios intentos y le permitió a Desamparados sumar tres puntos fundamentales.

El triunfo adquirió además un valor especial porque se produjo en la previa del 107° aniversario de la institución. Con este resultado, el equipo quedó nuevamente cerca de la cima y afrontará las próximas fechas con la posibilidad de seguir recortando distancia.

A dos puntos de Alianza

Desamparados alcanzó los 29 puntos y quedó a solamente 2 unidades de Alianza, que continúa como líder del campeonato con 31. El panorama de la parte alta también tiene a Rivadavia, con 24 puntos, y Minero, con 23.

Más atrás aparecen 9 de Julio y Trinidad, ambos con 20 unidades, mientras que Marquesado suma 19 y Villa Ibáñez acumula 18. La diferencia entre varios equipos mantiene abierta la pelea por los primeros lugares.

La próxima jornada comenzará este viernes y continuará durante el fin de semana, con encuentros que también tendrán actividad el miércoles siguiente. Desamparados deberá sostener el ritmo para aprovechar cualquier tropiezo del puntero.

Una victoria con Lucas Ceballos presente

Más allá de la importancia de los tres puntos, el partido tuvo un significado especial para el plantel por la situación de Lucas Ceballos. El capitán de Desamparados atraviesa una recuperación luego de la lesión que sufrió durante el encuentro ante General Belgrano, disputado en Media Agua.

El defensor recibió el alta médica el lunes, después de permanecer bajo observación por el fuerte golpe que sufrió en el rostro. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que la lesión requerirá un período de recuperación más extenso.

Ceballos presenta 2 fracturas en la cara y deberá ser intervenido quirúrgicamente. La lesión lo mantendrá varias semanas alejado de las canchas y representa una baja importante para el conjunto puyutano.

Un golpe que trasciende lo futbolístico

La ausencia del capitán supone un problema para Desamparados no solamente desde el aspecto deportivo. El experimentado defensor también ocupa un lugar importante dentro del vestuario y es una de las referencias del grupo.

Por eso, la victoria tuvo una motivación adicional para un plantel que salió a jugar con Ceballos presente pese a su ausencia. El resultado permitió regalarle al capitán una alegría y, al mismo tiempo, mantener al equipo cerca del primer puesto.

Con 29 puntos y apenas 2 de diferencia respecto de Alianza, Desamparados afrontará ahora una nueva fecha con el objetivo de sostener su protagonismo. La pelea por la cima continúa abierta y cada resultado puede modificar el escenario en la recta decisiva del campeonato.