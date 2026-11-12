Los hinchas de Sportivo Desamparados podrán viajar a San Luis para acompañar al equipo en la revancha de la semifinal del Torneo Regional Federal Amateur, aunque deberán hacerlo como público neutral. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE Martín Sassul, presidente de la institución, quien adelantó que la venta de entradas comenzará este viernes 13 de noviembre a las 10 en el club.

El dirigente explicó que, después de varias idas y vueltas, la Policía de San Luis se comunicó con las autoridades policiales de San Juan para avanzar con la autorización. El compromiso quedó establecido mediante un acta firmada por el club para permitir el ingreso de público neutral al estadio La Pedrera, donde se jugará el domingo a las 15.

Cuántas entradas habrá y cuánto costarán

En principio, se estima que habrá unas 4.000 localidades disponibles para los hinchas puyutanos, aunque inicialmente se había hablado de un cupo de 3.500 personas. Las entradas serán populares y tendrán un valor de $20.000 cada una.

Sasul explicó que este viernes llegará personal de San Luis con las localidades para concretar la venta en San Juan. La comercialización se realizará en las instalaciones de Desamparados a partir de las 10.

Los hinchas deberán viajar como neutrales

Uno de los principales requisitos establecidos para el acompañamiento será que los simpatizantes no concurran identificados con los colores del club. Por el momento, no podrán llevar camisetas, banderas ni elementos propios de la hinchada.

"Cuando digo neutrales, por supuesto, es que no vayan identificados con camisetas, ni llevar banderas, ni la hinchada", explicó el presidente. Además, pidió que los simpatizantes viajen con tranquilidad y respeten las disposiciones que establezca la Policía durante el traslado y el ingreso al estadio.

El dirigente señaló que existe un importante movimiento de hinchas que están organizando grupos particulares para viajar, aunque aclaró que la institución no dispondrá de colectivos propios. También manifestó su expectativa de que el operativo permita vivir una fiesta del fútbol en paz.

Desamparados prepara la revancha

En lo deportivo, Sassul destacó el entusiasmo del plantel después 4-0 a favor conseguido en San Juan y valoró el trabajo del cuerpo técnico y la unión grupal. Sin embargo, remarcó que la semifinal todavía debe jugarse y que el equipo deberá afrontar un compromiso importante en territorio puntano.

La delegación de Desamparados tiene previsto viajar el sábado por la tarde para realizar la concentración. El domingo permanecerá en Villa Mercedes antes del encuentro frente a San Luis en el estadio La Pedrera.