Desamparados vence 1-0 a Belgrano y busca ser finalista de Cuyo

Sportivo Desamparados afronta este domingo un compromiso determinante en su camino dentro del Torneo Regional Amateur. El conjunto sanjuanino vence 1-0 a Defensores de Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, por el partido de vuelta de la Cuarta Fase de la competencia federal.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero llega con una importante ventaja deportiva luego de imponerse por 4-0 en el encuentro de ida disputado en el Serpentario. Con ese resultado, el Víbora quedó bien posicionado para avanzar de ronda, aunque deberá completar la serie como visitante.

Una ventaja importante para el Víbora

En el primer enfrentamiento, Desamparados mostró autoridad futbolística y consiguió una contundente goleada que le permitió encaminar la eliminatoria. Ahora, el desafío será ratificar ese rendimiento durante los 90 minutos restantes y administrar la diferencia conseguida en San Juan.

Para este compromiso, el entrenador Mauricio Del Cero preparó una planificación centrada en la concentración y el descanso del plantel. El equipo emprendió viaje hacia San Luis durante la tarde del sábado, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al encuentro.

La consigna será disputar un partido inteligente, manejar la ventaja con tranquilidad y evitar los espacios que puedan favorecer una reacción temprana del conjunto local.

Belgrano buscará una hazaña en La Pedrera

Por el lado del equipo puntano, la intención será aprovechar la localía para intentar revertir una serie que quedó cuesta arriba después de la derrota en San Juan. Defensores de Belgrano buscará presionar desde el comienzo y conseguir un descuento rápido que le permita incomodar al conjunto sanjuanino.

El resultado de la ida obliga al equipo local a asumir riesgos para mantener sus posibilidades de clasificación. Por eso, Desamparados deberá sostener el orden y la concentración para evitar que su rival encuentre espacios.

El pueblo puyutano acompaña en San Luis

Uno de los aspectos destacados de la jornada será el acompañamiento de los hinchas sanjuaninos. Alrededor de cuatro mil simpatizantes de Desamparados se trasladaron hasta Villa Mercedes para ocupar las tribunas del estadio La Pedrera y alentar al equipo.

La expectativa de los hinchas acompaña la ilusión deportiva de un club que busca seguir avanzando en el Torneo Regional Amateur. Con una ventaja de cuatro goles, el Víbora intentará dar otro paso firme en su objetivo de continuar en carrera dentro de la competencia federal.