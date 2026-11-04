El fútbol sanjuanino se prepara para una de las noches más esperadas de la temporada. Este jueves 5 de noviembre, Sportivo Desamparados y Atlético Minero se enfrentarán en la final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21.30 en el Estadio San Juan del Bicentenario y, en la previa, se confirmaron los precios de las entradas y la distribución de las hinchadas.

La Liga Sanjuanina de Fútbol estableció que los tickets para las tribunas populares tendrán un valor de $10.000, mientras que las entradas para las plateas costarán $15.000.

Además, quedaron definidos los sectores que ocuparán los simpatizantes de ambos clubes, con el objetivo de organizar el ingreso del público y mantener separadas a las parcialidades durante la jornada.

Dónde se ubicará cada hinchada

Los seguidores de Sportivo Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte del Estadio del Bicentenario.

Por su parte, los simpatizantes de Atlético Minero tendrán asignadas la Popular Sur y la Platea Baja Sur.

De esta manera, ambos equipos podrán contar con el acompañamiento de sus hinchas en un partido que promete emociones y que será determinante para conocer cómo continuará la definición de la temporada.

Qué se juega cada equipo en la final

El encuentro tendrá un valor especial para ambos protagonistas. Atlético Minero, que se consagró campeón del Torneo Apertura, buscará repetir el título y quedarse directamente con el campeonato anual del fútbol sanjuanino.

En cambio, Desamparados intentará conquistar el Clausura para forzar una superfinal frente al conjunto minero y mantener viva la posibilidad de consagrarse campeón de la temporada.

El Víbora llega a esta instancia después de superar por 3 a 0 a Marquesado en semifinales, mientras que Minero consiguió su clasificación tras eliminar a Alianza en una definición por penales.

La Cuarta División también tendrá su final

La actividad en el Estadio del Bicentenario comenzará a las 18, cuando Peñarol y Atenas disputen la final del Torneo Clausura de Cuarta División.

Para ese encuentro, los simpatizantes de Peñarol tendrán asignada la Platea Alta Norte, mientras que los hinchas de Atenas ocuparán la Platea Alta Sur.

Así, el principal escenario deportivo de la provincia albergará una doble jornada de definiciones, con cuatro equipos que buscarán cerrar el Torneo Clausura con una consagración.