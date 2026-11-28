La pasión por los colores se hizo sentir en Puyuta. Los hinchas de Sportivo Desamparados protagonizaron este sábado 28 de noviembre una emotiva despedida para el plantel, que emprendió viaje hacia Mendoza para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada.

(Foto DIARIO HUARPE)

Desde el club, los simpatizantes se acercaron para transmitirles su apoyo a los jugadores con banderas, cánticos y muestras de cariño. La convocatoria reunió a distintas generaciones de hinchas, con familias completas, chicos y grandes que compartieron un momento especial en la previa de la definición.

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La iniciativa fue impulsada por las agrupaciones Recibimiento Puyutano y El Corazón de Puyuta, que durante el torneo organizaron colectas y distintas actividades para acompañar al equipo.

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Una despedida cargada de ilusión

El encuentro tuvo un significado especial para los simpatizantes, ya que el partido de vuelta se disputará únicamente con público local. Por eso, los hinchas sanjuaninos no podrán estar presentes en las tribunas del estadio mendocino y aprovecharon la despedida para hacerles sentir a los futbolistas que cuentan con el respaldo de toda su gente.

Entre banderas verde y blancas, cánticos y abrazos, Puyuta vivió su propio partido antes de la gran definición.

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Desamparados va por el pase a la final por el ascenso

El Víbora visitará este domingo 29 de noviembre a Pacífico de General Alvear, desde las 20:30, en el estadio Héctor Antonio Moncada. La revancha corresponde a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

La serie llega abierta después del empate 0 a 0 registrado en el encuentro de ida, disputado en El Serpentario. El ganador se consagrará campeón de la región y avanzará a la final interregional, donde estará en juego uno de los ascensos al Federal A. Si persiste la igualdad en el resultado global, la definición será por penales.

El banderazo en fotos

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