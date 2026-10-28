Sportivo Desamparados y Atlético Marquesado se enfrentarán este miércoles a las 21 en cancha de Desamparados, en busca de un lugar en la final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El partido tendrá como árbitro principal a Eduardo Prior, acompañado por los asistentes Cristian Neira y Walter Jorquera.

El ganador se clasificará a la definición del campeonato, donde ya espera Atlético Minero, que consiguió su lugar tras dejar en el camino a Atlético de la Juventud Alianza y Trinidad.

Cómo llegaron a las semifinales

Desamparados accedió a esta instancia luego de igualar 1 a 1 frente a Unión y avanzar gracias a la ventaja deportiva. El equipo de Puyuta buscará aprovechar la localía para quedarse con el pase a la final del certamen.

Por su parte, Atlético Marquesado consiguió la clasificación tras eliminar a 9 de Julio en una definición por penales. Luego de empatar 2 a 2 durante los 90 minutos, el equipo de Marquesado se impuso por 4 a 3 desde los doce pasos y aseguró su lugar entre los cuatro mejores.

Atlético Minero espera en la final

El conjunto de Atlético Minero ya tiene asegurada su participación en la gran final del Clausura, luego de superar a Atlético de la Juventud Alianza y Trinidad. Por eso, el encuentro de este miércoles determinará qué equipo enfrentará a Minero por el título.

La situación de las finales

La Liga Sanjuanina de Fútbol informó que las finales del torneo fueron momentáneamente postergadas debido a la falta de cobertura policial para los próximos días. La entidad comunicará la reprogramación oficial de los encuentros cuando estén definidas las nuevas fechas y horarios.