Sportivo Desamparados y Atlético Minero se enfrentarán este jueves 5 de noviembre, desde las 21.30, en la final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El partido se disputará en el Estadio San Juan del Bicentenario y tendrá en juego la posibilidad de avanzar hacia la definición del campeonato anual.

El encuentro tendrá un significado especial para los dos equipos, aunque llegan con objetivos diferentes. Minero, campeón del Torneo Apertura, buscará repetir la consagración y quedarse directamente con el título anual, mientras que Desamparados intentará ganar el Clausura para forzar una superfinal.

El Víbora consiguió su lugar en el partido decisivo después de superar por 3 a 0 a Marquesado en semifinales. Minero, por su parte, selló su clasificación al eliminar a Alianza en la definición por penales.

Las probables formaciones de Desamparados y Minero

De cara a la final, Desamparados tendría entre sus titulares a Pablo Carrizo, Francisco Jofre, González, Lucas Ceballes, Santiago Tello, Lucca Flores, Matías Gómez, Agustín Aguilar, Franco Goria y Santiago Ceballos.

En tanto, Atlético Minero, dirigido por Ernesto Fullana, formaría con Sebastián Domínguez, Martín Arce, Hernán Vega, Lucho Argumoza, Nicolás Córdoba, Francisco Salinas, Carlos Chávez, Carlos Méndez, Pablo Jofre, Agustín Torres y Gastón Videla.

Rubén Riveros será el árbitro de la final

La Liga Sanjuanina designó a Rubén Riveros como árbitro principal del encuentro entre Desamparados y Minero. Estará acompañado por Ignacio Aurtenechea y Martín Rivero como asistentes, mientras que Alejo Palumbo será el cuarto árbitro.

Entradas y ubicación de las hinchadas

Las entradas para las tribunas populares tendrán un valor de $10.000, mientras que los tickets para las plateas costarán $15.000. La organización también estableció sectores diferenciados para las dos parcialidades.

Los hinchas de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte del estadio. Los simpatizantes de Minero, en tanto, estarán ubicados en la Popular Sur y la Platea Baja Sur.