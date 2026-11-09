Sportivo Desamparados y Minero se enfrentarán este martes por la noche en la Superfinal para definir al campeón del Torneo Oficial 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21.30 en el Estadio del Bicentenario y tendrá como protagonistas al ganador del Apertura y al campeón del Clausura.

Los antecedentes entre ambos equipos

Las estadísticas de 2026 muestran un triunfo para cada lado y un empate en los enfrentamientos disputados durante la temporada. En el Apertura igualaron 1-1, mientras que en el Clausura la victoria fue para el conjunto puyutano por 2-1.

El antecedente más reciente fue la final del Clausura, en la que Desamparados se impuso por 2-0 ante Minero. El equipo dirigido por Mauricio Del Cero consiguió la victoria con dos goles de Cristian Ramírez frente al conjunto de Ernesto Fullana.

Los precios y la distribución de las tribunas

Las entradas tendrán un valor de $10.000 para la popular y $15.000 para la platea. La distribución de los sectores también quedó establecida para las dos parcialidades.

Los hinchas de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Oeste Baja Norte, mientras que los simpatizantes de Minero estarán en la Popular Sur y la Platea Oeste Baja Sur.

Dos objetivos históricos en juego

Desamparados llega a la definición con 13 títulos oficiales en su historia y buscará ampliar su palmarés, cuyo último campeonato fue conseguido en 1991. Por su parte, Minero intentará hacer historia y conquistar su primera estrella en los torneos oficiales de la Liga Sanjuanina de Fútbol.