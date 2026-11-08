La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que Sportivo Desamparados y Atlético Minero disputarán la Superfinal 2026 el próximo martes 10 de noviembre, desde las 21:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario. El encuentro definirá al campeón anual de Primera División y contará con la presencia de ambas hinchadas, en una nueva definición entre los equipos que protagonizaron la final del Torneo Clausura.

La confirmación llegó este domingo 8 de noviembre, después de varias horas de incertidumbre sobre el escenario. Inicialmente, el presidente de la Liga Sanjuanina, Juan Valiente, había anunciado que el partido se trasladaría a la cancha de Trinidad, debido a los trabajos de preparación del Bicentenario para la Fiesta Nacional del Sol.

Sin embargo, finalmente se resolvió mantener la definición en el estadio de Pocito. Una vez terminado el encuentro, las instalaciones quedarán destinadas al montaje de la fiesta provincial, que se desarrollará durante noviembre.

La jornada comenzará a las 18, cuando Peñarol y Atenas de Pocito se enfrenten por la Superfinal de Cuarta División. Luego, desde las 21:30, llegará el turno del partido principal entre Desamparados y Minero.

Desamparados llega con ventaja en los antecedentes

El encuentro tendrá un condimento especial porque ambos equipos volverán a verse las caras apenas cinco días después de la final del Clausura. El jueves 5 de noviembre, Desamparados derrotó 2 a 0 a Minero en el mismo escenario, con dos goles de Cristian "Kiki" Ramírez, y se quedó con el campeonato.

El conjunto dirigido por Mauricio Del Cero había terminado primero en la fase regular del Clausura, con 42 puntos en 17 partidos, producto de 13 victorias, tres empates y una derrota. Además, convirtió 37 goles y recibió solamente 14.

Minero, conducido por Ernesto Fullana, finalizó tercero con 35 unidades, después de conseguir 11 triunfos, dos empates y cuatro derrotas. También marcó 37 goles, aunque recibió 23.

Los antecedentes recientes favorecen al Puyutano. Desde el ascenso de Minero a Primera División en 2024, ambos equipos se enfrentaron siete veces, con cuatro victorias de Desamparados, dos empates y un triunfo del Pico y Pala.

El campeón de campeones

Más allá de los números, la Superfinal representa una oportunidad importante para las dos instituciones. Minero llega como campeón del Apertura 2026, título que consiguió el 14 de junio al derrotar 1 a 0 a Sportivo 9 de Julio, con un gol de Nicolás Córdoba.

Para el conjunto de Chimbas, que llegó a la máxima categoría del fútbol sanjuanino en 2024, una victoria significaría conquistar su primer campeonato anual y coronar una temporada histórica.

Desamparados, por su parte, buscará sumar una nueva consagración a su trayectoria. El Puyutano viene de quedarse con el Clausura y ahora intentará obtener el título oficial anual, una conquista que no consigue desde 1991.

La definición también pondrá frente a frente a dos equipos que estuvieron entre los principales protagonistas de la temporada. En la tabla acumulada de las fases regulares del Apertura y Clausura, Desamparados reunió 78 puntos, mientras que Minero sumó 68.

Con estos antecedentes, el Bicentenario volverá a recibir a las dos parcialidades en una noche que determinará quién se queda con la máxima corona del fútbol sanjuanino en 2026.