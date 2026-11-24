El fútbol también se juega en las tribunas y los hinchas de Sportivo Desamparados volvieron a demostrar lo que significa acompañar al equipo en los momentos decisivos. Este lunes 23 de noviembre, el estadio El Serpentario fue escenario de una noche especial, con el recibimiento al Víbora para disputar la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur ante Pacífico de General Alvear.

La ilusión de regresar al Torneo Federal A fue el motor de una convocatoria que tuvo a la pasión puyutana como protagonista. El encuentro, que empezó a las 20.30, despertó una enorme expectativa entre los simpatizantes que vienen acompañando al equipo durante toda la competencia.

Una fiesta preparada a pulmón

Detrás del recibimiento hubo semanas de organización y esfuerzo. Un grupo de aproximadamente 23 simpatizantes, conocido como Recibimiento Víbora, impulsó colectas y distintas iniciativas para reunir los fondos necesarios para acompañar al plantel en esta instancia decisiva.

La previa también estuvo atravesada por una polémica: inicialmente, la Policía de San Juan había prohibido el ingreso de banderas. Sin embargo, después de conversaciones con el club, se autorizó su colocación en sectores determinados y dentro de un horario establecido.

El acompañamiento de los hinchas llegó después de una campaña que tiene a Desamparados nuevamente entre los protagonistas de la región. El conjunto dirigido por Mauricio Del Cero alcanzó esta instancia tras superar a Defensores de Belgrano de Justo Daract por un global de 7 a 1.

Ahora, el Víbora deberá definir la serie el próximo domingo 29 de noviembre en General Alvear, Mendoza. El ganador avanzará a la final interregional, donde estará en juego uno de los ascensos al Federal A.