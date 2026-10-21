Sportivo Desamparados y Atlético Unión se enfrentarán en un partido decisivo por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El encuentro se disputará en Puyuta y determinará cuál de los dos equipos continuará en carrera por el campeonato.

El Víbora llega con el antecedente favorable de la victoria por 3-1 conseguida ante el Azul en Villa Krause durante la fase regular. Ese resultado le permitió terminar primero en la tabla de posiciones, mientras que Unión finalizó en la octava ubicación.

La ventaja deportiva favorece a Sportivo

Por haber culminado en el primer puesto de la fase regular, Desamparados contará con ventaja deportiva en el cruce eliminatorio. Si el partido termina igualado en los 90 minutos, el conjunto puyutano avanzará directamente a las semifinales.

Unión, por su parte, deberá conseguir una victoria para eliminar a su rival y mantener sus aspiraciones de conquistar el Clausura. El equipo de Villa Krause buscará revertir el antecedente reciente y quedarse con la clasificación fuera de casa.

Marquesado espera al ganador

El vencedor del encuentro entre Desamparados y Unión se enfrentará a Marquesado en las semifinales del certamen. El equipo ya consiguió su clasificación tras superar a Sportivo 9 de Julio en la definición por penales.

El enfrentamiento también tendrá continuidad en el Torneo Regional Amateur, donde ambos clubes volverán a cruzarse en la tercera ronda. El primer partido se disputará en el Estadio del Bicentenario y la revancha se jugará una semana después en Puyuta.