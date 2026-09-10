Cinco periodistas y otras tres personas son buscados en Indonesia luego de que se perdiera el contacto con la embarcación en la que viajaban hacia el volcán Anak Krakatau, donde se registra una intensa actividad eruptiva.

El grupo estaba integrado por cinco fotoperiodistas, dos tripulantes y un guía. Habían partido desde Carita, una localidad costera de la provincia de Banten, con destino a la zona del volcán para realizar una cobertura de la erupción.

La última comunicación

Según las autoridades de búsqueda y rescate, la embarcación perdió contacto durante el lunes. El último mensaje recibido por familiares de uno de los periodistas fue alrededor de las 18:13, hora local, cuando informaron que habían llegado a las aguas próximas al Anak Krakatau.

La última ubicación conocida estaba a unos 18,5 kilómetros de la costa. Desde entonces, los equipos de rescate no lograron establecer contacto con el grupo ni determinar el paradero de la lancha.

Quiénes son los periodistas buscados

Los cinco fotoperiodistas trabajan para distintos medios y agencias de noticias. Entre ellos hay profesionales de la agencia estatal indonesia Antara, la agencia turca Anadolu, los medios locales Merdeka e iNews y un fotógrafo independiente.

Según la agencia Antara, entre los desaparecidos se encuentra su fotógrafo Muhammad Bagus Khoirunas. Este jueves, organizaciones periodísticas, autoridades y colegas realizaron una oración conjunta en apoyo a los cinco comunicadores que continúan desaparecidos.

El operativo de búsqueda

Las autoridades ampliaron el área de búsqueda en el estrecho de Sunda, entre las zonas de Carita, las islas Rakata y Panjang y las aguas próximas a Sebesi y Legundi.

En el operativo participan embarcaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, la Armada, la Policía y otros equipos de emergencia. Las condiciones meteorológicas, con oleaje y poca visibilidad, complicaron inicialmente las tareas.

El volcán continúa activo

La desaparición ocurrió mientras el Anak Krakatau mantiene una actividad volcánica elevada. Después de una erupción inicial que se extendió durante unas 25 horas, el volcán continuó registrando explosiones intermitentes con emisión de lava, ceniza y material incandescente.

Las autoridades mantienen al volcán en un nivel de alerta elevado y recomiendan mantenerse a una distancia mínima de tres kilómetros del cráter activo. La actividad también provocó importantes alteraciones en el transporte aéreo de Indonesia y afectó a miles de vuelos durante los últimos días.

Mientras el volcán continúa bajo vigilancia, familiares y colegas de los cinco periodistas esperan novedades sobre el operativo desplegado para encontrarlos.