Difundieron oficialmente la búsqueda de Alma Antonela Farías y Tiziano Benjamín Pereira, dos menores de 14 años cuyo paradero es desconocido. Ambos casos fueron publicados a través del programa provincial "San Juan Te Busca", que solicita la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan localizarlos.

De acuerdo con la información oficial, Alma Antonela Farías fue vista por última vez el 18 de julio de 2026. La adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, tiene contextura mediana, tez blanca, ojos marrones, rostro redondo, nariz cóncava, cabello castaño oscuro y calza entre 36 y 37. Al momento de ausentarse vestía una campera tipo inflable color bordó, pantalón ancho y zapatillas negras.

En tanto, Tiziano Benjamín Pereira es buscado desde el 17 de julio de 2026. Según los datos difundidos por las autoridades, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene contextura mediana, tez blanca, ojos marrones, rostro redondo, nariz cóncava, boca mediana con labios medianos y cabello castaño.

Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en ambas búsquedas. Por ese motivo, solicitaron que cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de alguno de los menores se comunique de inmediato al 911, con el objetivo de facilitar su pronta localización.