Un grupo de científicos desarrolló un innovador parche flexible de ultrasonido capaz de monitorear en tiempo real y durante las 24 horas el estado del bebé y de la madre durante el embarazo. El avance está especialmente pensado para mejorar el control de embarazos de riesgo y detectar complicaciones de manera temprana.

A diferencia de las ecografías tradicionales, que ofrecen imágenes puntuales durante consultas médicas programadas, este dispositivo permite realizar un seguimiento continuo desde el hogar o durante las actividades cotidianas de la embarazada.

El parche se adhiere a la piel del abdomen y utiliza tecnología de ultrasonido para registrar información clave sobre el bienestar fetal. Entre otros parámetros, puede controlar la frecuencia cardíaca del bebé, los movimientos fetales y la actividad uterina, generando datos de forma permanente.

Los investigadores explicaron que el objetivo es mejorar la detección precoz de situaciones que puedan poner en riesgo la salud del bebé o de la madre, permitiendo actuar con mayor rapidez ante cualquier señal de alerta.

La tecnología fue diseñada para ser flexible, liviana y cómoda, adaptándose a los movimientos naturales del cuerpo durante largos períodos de uso. Además, busca superar una de las principales limitaciones de los controles prenatales actuales: la imposibilidad de observar de manera continua la evolución del embarazo.

Los especialistas consideran que este desarrollo podría tener un impacto significativo en la atención médica de mujeres con embarazos de alto riesgo, especialmente en casos de antecedentes de parto prematuro, hipertensión, restricciones de crecimiento fetal u otras complicaciones que requieren vigilancia constante.

Si bien todavía deberá atravesar nuevas etapas de evaluación antes de su implementación masiva, el parche representa uno de los avances más prometedores en el campo de la medicina materno-fetal y abre la puerta a una nueva generación de dispositivos de monitoreo remoto para el cuidado del embarazo.