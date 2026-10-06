Una pareja fue detenida en Ullum luego de un operativo realizado por la Policía de San Juan que permitió desarticular, según la investigación, un presunto punto de venta de estupefacientes en Villa El Lago. Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, semillas y plantas de cannabis, además de dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

El procedimiento se concretó el sábado 3 de octubre y estuvo a cargo de efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS). La medida fue ordenada por el juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo, luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente cuatro meses.

El hombre detenido intentó justificar la tenencia de marihuana con un carnet de REPROCANN

Los investigadores realizaron dos allanamientos en domicilios ubicados en Villa El Lago, en el departamento Ullum. Al ingresar a uno de los inmuebles, los efectivos encontraron a los ocupantes mientras, según consta en las actuaciones, fraccionaban una sustancia sobre una mesa.

En el lugar había una balanza de precisión, una cuchara y un cuchillo que presentaban restos de un polvo blanco. Ante esta situación, los policías avanzaron con el procedimiento y secuestraron las sustancias y los elementos que quedaron vinculados a la investigación.

En los dos domicilios allanados se encontraron varias dosis de cocaína y siete envoltorios compactados de la misma sustancia. El pesaje total alcanzó aproximadamente los 220 gramos.

Además, los efectivos secuestraron unos 40 gramos de marihuana, entre picadura y cigarrillos de armado casero. También encontraron siete gramos de semillas de cannabis que estaban empaquetadas, según indicaron las fuentes policiales, para su presunta comercialización.

El procedimiento incluyó el secuestro de 13 plantines de cannabis, cuyas alturas oscilaban entre los 5 y los 30 centímetros. A esto se sumaron $74.200 en efectivo, teléfonos celulares, papelillos, un picador, recortes de nylon y otros elementos que quedaron incorporados a la causa como parte de las evidencias recolectadas.

La cocaína secuestrada arrojó un peso de 220 gramos.

Los detenidos fueron identificados como Salinas, de 26 años, y su pareja, Vera, de 23. Ambos quedaron vinculados a una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores estuvo relacionado con la documentación que presentó Salinas durante el procedimiento. El hombre contaba con un carnet de Reprocann vigente y, de acuerdo con la información policial, intentó utilizarlo para justificar la tenencia de parte de las sustancias encontradas.

Sin embargo, las tareas desarrolladas durante los cuatro meses previos al operativo permitieron a los investigadores sostener la hipótesis de que el hombre se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Por disposición de la autoridad judicial federal, el carnet de Reprocann también fue secuestrado junto con la droga, las plantas y las semillas.

Tras finalizar los allanamientos, Salinas y Vera fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.

La causa continúa bajo investigación, con las sustancias, el dinero, los teléfonos celulares y los elementos de fraccionamiento secuestrados durante el operativo realizado en Villa El Lago incorporados como evidencia.