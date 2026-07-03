Desarticularon una banda interprovincial dedicada a robos y estafas

Luego de meses de seguimiento e investigación por parte de la Fiscalía de Jesús María, las fuerzas de seguridad lograron desbaratar una importante organización dedicada al robo y estafas.

El operativo incluyó la realización de más de 40 allanamientos que se ejecutaron de manera simultánea en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Esta acción coordinada permitió desarticular la estructura de una megabanda que se especializaba en cometer robos y estafas en distintos puntos de la región.

El trabajo conjunto de las policías provinciales fue clave para localizar los domicilios vinculados a la red criminal. Durante los procedimientos realizados, los efectivos consiguieron recolectar elementos de prueba y detener el avance de este grupo organizado.

La causa continúa su curso legal bajo la supervisión de la justicia cordobesa para determinar el alcance total de las actividades ilícitas que realizaba la banda en las tres jurisdicciones afectadas. Por el momento hay 13 detenidos.