La madrugada de este martes, una investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad culminó con la desarticulación de una banda dedicada al robo y reventa de ruedas de auxilio en los departamentos de Chimbas y Albardón. El operativo dejó como saldo cuatro detenidos y un prófugo que sigue siendo intensamente buscado.

Uno de los detenidos.

“Hace aproximadamente cuatro meses que venimos investigando porque, más allá de los hechos puntuales que se conocían, lo que queríamos determinar era si existía una banda organizada que robara y luego redujera”, explicó a DIARIO HUARPE la fiscal Claudia Salica, a cargo del caso.

Uno de los autos que usaba la banda.

Los allanamientos se realizaron a las cinco de la mañana, en un despliegue que incluyó la colaboración del Grupo Especial de Asistencia (Gedas) y la brigada de la UFI. En total fueron siete procedimientos simultáneos, donde se incautaron dos vehículos —un Volkswagen Voyage y un Fiat Siena— además de herramientas utilizadas para concretar los robos.

Si bien en los domicilios solo se encontraron dos ruedas de auxilio, los investigadores secuestraron numerosos elementos de origen sospechoso: bicicletas, cascos de moto, teléfonos celulares, impresoras, un cuatriciclo eléctrico y equipos de música, entre otros. “Se trata de bienes que los detenidos no pudieron justificar como propios”, detalló Salica.

Los aprehendidos fueron identificados como Rubén “Cuchillo” Díaz, Carlos Maximiliano Páez, Pablo Emanuel “Dibu” Díaz y Mauricio “Pitufo” Rodríguez. En tanto, el prófugo es Nelson Vivares, señalado por la fiscal como “el que más nos interesaba” dentro de la organización.

Elementos secuestrados en el allanamiento.

Según la investigación, los integrantes de la banda actuaban en distintos episodios aislados pero con un fin común: robar ruedas de auxilio y venderlas en el mercado negro. “Incluso tenemos los precios que manejaban, entre 1.250.000 y 1.500.000 pesos por cada rueda”, indicó Salica, quien sospecha que el grupo lleva más de cuatro meses en actividad.

