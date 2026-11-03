Desbaratan un kiosco narco que usaba un comercio de pantalla en Rivadavia

Tras una investigacion de tres meses desarrollada por el Departamento Drogas Ilegales D-5 con la colaboracion del Grupo Tactico G.E.R.A.S., las fuerzas de seguridad lograron desbaratar un kiosco narco en Rivadavia que operaba utilizando un comercio barrial como pantalla en el barrio Wilkinson, donde un hombre de 46 años comercializaba estupefacientes aprovechando la constante afluencia de personas.

Durante el allanamiento realizado en el domicilio del sospechoso, los efectivos policiales secuestraron 100 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada y compactada, 18 cigarrillos de armado casero con resultado positivo para marihuana, $0 en efectivo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y diversos elementos destinados al fraccionamiento y estiramiento de las sustancias prohibidas.

En el lugar de los hechos, las autoridades constataron que las dosis de cocaína se preparaban en el momento, ya que encontraron sustancias fraccionadas sobre un plato junto a la balanza de precisión y material estupefaciente oculto en una alacena, confirmando la modalidad delictiva empleada por el individuo de 46 años para evadir los controles.

Con todas las pruebas reunidas a lo largo de las pesquisas, el hombre de 46 años involucrado en la causa fue derivado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial por infringir formalmente la Ley 23.737 de estupefacientes, quedando a disposición de la justicia competente para continuar con el proceso legal correspondiente.