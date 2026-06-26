Un operativo encabezado por el Departamento Drogas Ilegales D-5 permitió desbaratar un presunto centro de venta de estupefacientes en Villa Chacabuco, Rivadavia. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada para la comercialización, cerca de 400 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el corte y embalaje de la droga. Una mujer de 46 años fue detenida.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal y contó con la intervención del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez. También participaron efectivos del Grupo Táctico G.E.R.A.S. y personal de Infantería.

Investigación tras denuncias de vecinos

La pesquisa comenzó luego de varias denuncias de habitantes de la zona, quienes alertaron sobre un constante movimiento de personas en una vivienda de Villa Chacabuco, presuntamente utilizada para la venta de droga al menudeo.

De acuerdo con la investigación policial, el inmueble también estaba vinculado a distintos hechos de vandalismo que afectaban al barrio, entre ellos la rotura del alumbrado público y el deterioro de espacios comunes.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia Federal autorizó el allanamiento que permitió desarticular el punto de comercialización.

Cocaína, dinero y celulares

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, aproximadamente 400 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la sustancia.

La principal sospechosa, una mujer de 46 años señalada como responsable de la comercialización, fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal.

La causa quedó caratulada como presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras los investigadores continúan con las actuaciones para determinar si existen otras personas involucradas en la actividad ilícita.

El operativo representó un nuevo golpe al narcomenudeo en el departamento Rivadavia y se concretó como resultado de un trabajo conjunto entre la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad.