Un operativo del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en el barrio Costa Canal I, en Capital. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dosis de cocaína preparadas para la comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. Una pareja, integrada por un hombre de 29 años y una mujer de 24, quedó a disposición de la Justicia Federal.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la presunta venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo en una vivienda del barrio Costa Canal I. El principal sospechoso era un hombre de 29 años, a quien los investigadores señalaron como responsable de comercializar sustancias estupefacientes desde ese domicilio.

A partir de esa información, personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 inició una investigación que se extendió durante cuatro meses. En ese período, los efectivos reunieron distintos elementos probatorios que permitieron avanzar con la causa y solicitar una medida judicial para ingresar al inmueble.

El grupo GERAS colaboróa para resguardar la seguridad del personal actuante.

El allanamiento se concretó con la participación del grupo táctico GERAS y efectivos de Infantería D-3, que se encargaron de brindar seguridad en el perímetro mientras el personal especializado realizaba el procedimiento dentro de la propiedad.

Durante la irrupción, los policías encontraron en el interior de la vivienda a una mujer de 24 años, pareja del principal investigado. Según la información del operativo, cuando advirtió la presencia de los uniformados, intentó desprenderse de un morral que contenía parte de la sustancia ilícita y dinero que, presuntamente, provenía de la actividad de venta.

La mujer habría intentado arrojar el bolso hacia el fondo del inmueble, con la intención de que cayera al canal que pasa por calle Benavídez. Sin embargo, no consiguió su objetivo. En medio de esa maniobra, lanzó el morral hacia los techos de la propiedad, donde finalmente fue localizado e incautado por los investigadores.

La Policía secuestro dinero en efectivo, cocaína, y elementos de fraccionamiento de las sustancias.

En el interior del bolso, los efectivos encontraron dosis de cocaína listas para su comercialización y dinero en efectivo. Además, durante el registro del domicilio secuestraron teléfonos celulares y distintos elementos que habrían sido utilizados para estirar y fraccionar la sustancia antes de su distribución.

El procedimiento permitió reunir nuevos elementos para la investigación sobre el presunto funcionamiento del punto de venta de drogas. La intervención policial se produjo después de cuatro meses de tareas investigativas que comenzaron con el aporte anónimo y terminaron con la ejecución de la orden de allanamiento.

Como resultado del operativo, tanto el hombre de 29 años como su pareja, de 24, quedaron vinculados a una causa penal por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes y a disposición de la Justicia Federal.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades de ambos involucrados y avanzar con las medidas correspondientes a partir de los elementos secuestrados durante el procedimiento.