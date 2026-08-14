La Policía de San Juan desbarató en las últimas horas un presunto kiosco de drogas que funcionaba en una vivienda del Barrio Marquesado 1, en Rivadavia, ubicada frente a una escuela. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron casi medio kilo de cocaína, un revólver calibre 32 con dos cartuchos, cerca de $500.000 en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

La sustancia incautada fue valuada en aproximadamente $6 millones y dos personas quedaron vinculadas a la investigación por una presunta infracción a la Ley de Drogas.

Una mujer fue detenida mientras fraccionaba cocaína

Durante el ingreso al domicilio, los investigadores detuvieron a una mujer de 41 años, conocida en la zona como “La Tía María”. Según informaron fuentes policiales, al momento del procedimiento se encontraba fraccionando la sustancia.

Sobre una mesa encontraron envoltorios con cocaína compactada y dosis preparadas para su comercialización, además de elementos utilizados para el corte y fraccionamiento.

En el lugar también fue encontrado un revólver calibre 32 con dos cartuchos, por lo que intervino personal del Departamento Policía Científica para realizar el levantamiento del arma y garantizar la correspondiente cadena de custodia.

También demoraron a un hombre

Durante el operativo también fue demorado un hombre de 37 años, de nacionalidad paraguaya y conocido como “El Terere”. Los efectivos le secuestraron cocaína compactada que llevaba entre sus prendas.

El hombre registra antecedentes penales en la provincia de La Pampa y quedó vinculado a la causa mientras la investigación busca determinar cuál fue su participación en el hecho.

Tanto la mujer como el hombre quedaron a disposición de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley de Drogas, mientras continúa la investigación sobre el funcionamiento del punto de venta de estupefacientes.