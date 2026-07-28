La Policía de la Ciudad desbarató una banda acusada de cometer robos bajo la modalidad conocida como "viuda negra". En el marco de la investigación fueron detenidos tres hombres y una adolescente, señalados como integrantes de una organización que captaba víctimas en boliches para luego drogarlas y desvalijarlas.

La causa comenzó a partir de la denuncia de dos hombres que, a principios de junio, conocieron a dos mujeres en un local bailable del barrio porteño de Palermo. Después del encuentro, aceptaron continuar la reunión en una barbería, donde compartieron bebidas alcohólicas con las sospechosas. Horas más tarde despertaron sin recordar lo ocurrido y descubrieron que les habían robado dinero, celulares y otros objetos de valor.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 identificaron a los presuntos integrantes de la banda y solicitaron una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y en la localidad bonaerense de Castelar. Durante los procedimientos fueron detenidos cuatro sospechosos y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Los investigadores creen que la organización actuaba de manera coordinada. Mientras algunas mujeres se encargaban de contactar a las víctimas en los boliches, otros integrantes participaban del robo una vez que los hombres perdían el conocimiento por efecto de las sustancias colocadas en las bebidas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación para determinar si la banda está vinculada con otros hechos de características similares ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.