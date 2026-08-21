La Brigada de Investigaciones Sur desbarató una banda integrada por dos hombres que quedaron vinculados a cuatro robos cometidos en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía. Los procedimientos se realizaron luego de una investigación que permitió identificar a los sospechosos y establecer presuntos vínculos entre distintos hechos denunciados en los últimos meses.

Los allanamientos fueron ordenados por la UFI Delitos contra la Propiedad y se concretaron con la intervención de efectivos de la Brigada Sur y un representante del Ministerio Público Fiscal. Como resultado, dos hombres mayores de edad, identificados como González y Villegas, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada el 2 de agosto en la Comisaría 36ª de Rawson. Según la presentación, tres sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en calle Las Mercedes, entre Tascharet y Cervantes, después de violentar una ventana. Una vez dentro, sustrajeron un televisor de 65 pulgadas, otro de 32 pulgadas, $300.000 en efectivo y prendas de vestir. Los sospechosos escaparon a bordo de un Chevrolet blanco, similar a un Prisma.

Este chevrolet Onix había sido mencionado en uno de los robos

A partir de las tareas investigativas, los brigadistas relevaron cámaras de seguridad públicas y privadas y cruzaron información vinculada con los vehículos y las personas que aparecieron relacionadas con el hecho. De esa manera identificaron a González y Villegas como presuntos autores, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

Parte de las prendas de vestir de niños que fueron secuestradas.

Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en el interior del Barrio Siete Colores, en Rawson. En ese domicilio encontraron prendas de vestir de niñas, mallas, remeras y perfumes que presentaron características coincidentes con los elementos denunciados como sustraídos. También secuestraron una moto Gilera Smash 110 cc roja y negra que registraba pedido de secuestro, dos cascos, cinco teléfonos celulares y un televisor de 42 pulgadas.

Los productos cárnicos que un damnificado habá mencionado como sustraídos.

González fue detenido durante ese procedimiento y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

En simultáneo, los investigadores realizaron otro allanamiento en un domicilio de calle Agustín Roberto, en Rivadavia, donde localizaron a Villegas. Allí secuestraron un Chevrolet Onix Plus blanco y un bolso Nike negro con rosa, además de prendas que presentaron características similares a las denunciadas en la investigación.

Una de las motos que habrían utilizado los delincuentes en los hechos ilícitos.

El operativo permitió además incautar una notebook HP gris, otro televisor de 42 pulgadas, un inflador inalámbrico naranja, una mochila negra, un gorro gris, medias, una balanza electrónica Systel, tres piernas de cerdo y dos costillares que tenían etiquetas de “Pelunami Embutidos Artesanales”. También fue secuestrada una campera de cuero negra, un par de esposas, documentación de vehículos, un teléfono celular, una barreta, un casco negro, sábanas, un caloventor y otros elementos.

Villegas también fue trasladado a sede policial y quedó vinculado a la investigación.

El avance de las tareas permitió relacionar a los dos sospechosos con otros tres hechos. Uno de ellos ocurrió el 13 de agosto en un drugstore de avenida José Ignacio de la Roza, en Rivadavia, donde dos hombres sustrajeron una caja registradora y una computadora. Los investigadores establecieron que la notebook secuestrada durante el allanamiento sería la denunciada como robada. Ese expediente quedó radicado en la Comisaría 13ª.

Otro antecedente correspondió a una denuncia realizada en marzo de 2026, también en jurisdicción de la Comisaría 13ª. En ese caso, la Gilera Smash secuestrada durante el procedimiento registraba pedido de secuestro.

El cuarto hecho investigado ocurrió el 13 de agosto en un local de venta de embutidos ubicado sobre el lateral de Circunvalación, en Santa Lucía. De acuerdo con la denuncia, dos hombres ingresaron al lugar, ataron a la víctima y sustrajeron una balanza, productos cárnicos, un televisor de 42 pulgadas y $70.000. Parte de esos elementos furon encontrados posteriormente en el domicilio allanado en Rivadavia. La causa quedó vinculada a la Comisaría 29ª.

Según establecieron los investigadores, los sospechosos habrían utilizado tanto el Chevrolet Onix como la motocicleta para desplazarse durante la comisión de los distintos ilícitos. Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para determinar su procedencia y establecer su relación con cada uno de los hechos denunciados.

De esta manera, los dos detenidos quedaron vinculados a cuatro causas por delitos contra la propiedad y permanecen a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras la investigación continúa para determinar la participación que tuvo cada uno en los robos y establecer si existieron otras personas involucradas.