Un tren de mercancías descarriló durante la madrugada del domingo en Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid, España, y dejó al maquinista con heridas leves. El accidente provocó la interrupción de la circulación ferroviaria entre Zarzalejo y Robledo de Chavela, lo que afectó los servicios que conectan Madrid con Ávila.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:48, cuando la locomotora se salió de las vías en el tramo ferroviario que une ambas ciudades. Según informaron fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el conductor sufrió dolores en la espalda y fue trasladado al hospital Puerta de Hierro.

Suspendieron la circulación ferroviaria

Tras el descarrilamiento, Renfe informó que quedó suspendido el servicio entre las localidades de Robledo de Chavela y Zarzalejo. La interrupción afectó a los trenes regionales que realizan el recorrido entre Madrid y Ávila.

Ante la situación, la empresa habilitó un servicio alternativo de autobuses para garantizar el traslado de los pasajeros. Por su parte, Adif, el gestor público de las infraestructuras ferroviarias, activó un plan de transporte por carretera.

El maquinista sufrió heridas leves

El conductor era el único ocupante de la locomotora y fue asistido por los servicios de emergencia. Aunque fue derivado a un centro de salud por los dolores en la espalda, las autoridades indicaron que su estado no revestía gravedad.

El tren pertenecía a la compañía Captrain, según fuentes ferroviarias citadas por medios españoles. Las tareas en la zona quedaron vinculadas a la atención del accidente y a la recuperación de la circulación.

Un año marcado por otros accidentes ferroviarios

El nuevo descarrilamiento se produjo en un año en el que España registró otros dos graves accidentes ferroviarios con víctimas fatales. Uno ocurrió en enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas, mientras que otro se produjo el 28 de octubre en Urda, Toledo, con un saldo de 69 fallecidos.