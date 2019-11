Descartan la posibilidad de un bono de fin de año pero apuntan a evaluarlo sector por sector

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La posibilidad de que otorgar un bono salarial de fin de año a todos los trabajadores en relación de dependencia quedó descartada hoy tanto desde el sector industrial como desde la CGT, donde insistieron con la alternativa de que ese pago extraordinario sea discutida sector por sector de la economía, de acuerdo con su situación.



"No va haber por lo menos en una mirada generalizada algo de características universales. Acá lo tendrá que ver es cómo está cada una de las actividades que tiene su representación", definió el dirigente cegetista Héctor Daer en declaraciones a radios porteñas.



Por su parte, desde el sector industrial, uno de sus referentes, José Urtubey, fue quien planteó un escenario "muy difícil" como para poder pensar en el pago de una suma extraordinaria para todos los sectores



Urtubey remarcó que hay un panorama económico signado por "una inflación de arriba del 55 por ciento y la caída de la actividad industrial, que va a estar arriba del 5 por ciento".



"El margen es muy difícil", señaló el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien incluso describió como "destrastroso" al panorama con el que las industrias terminan este año.



En tanto, desde la Confederación General del Trabajo (CGT), fue Daer, uno de sus secretarios generales, quien descartó las chances de un bono extraordinario de fin de año para todos los sectores de la economía



Además, recordó que todavía en algunos ámbitos no se completó el pago de la suma no remunerativa de 5.000 fijada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno en septiembre pasado.



"No estamos en un momento de puja distributiva, estamos en un momento de sobrevida en el que la actividad dé para pedir un bono, el sindicato lo pedirá. Estamos en una situación que no es normal", señaló Daer en entrevistas que concedió hoy a las radios La Red, FutuRöck y El Destape.



José Urtubey, hermano del gobernador saliente de Salta, Juan Manuel Urtubey, entendió que la prioridad del próximo Gobierno, encabezado por Alberto Fernández, deberá estar puesta en "los créditos productivos".



"Va a empezar a haber un veranito de pesos circulando en la calle, que es para el consumo, pero lo que no hay claridad es sobre los créditos productivos, que entiendo que va a priorizar Fernández", sostuvo el dirigente de la UIA.



Aseguró que "sin duda", la situación de la industria es "un desastre que era anunciado" y, de cara al recambio de Gobierno, el próximo 10 de diciembre.



En este sentido defendió la necesidad de ir hacia "una Argentina donde lo primero que hay que hacer es darle un cebador a la economía para encenderla y, después, trabajar todos los sectores en conjunto para buscar una salida compartida".



"El gran ajuste de este Gobierno lo hizo el sector privado; no el Estado", subrayó Urtubey, quien insistió con la necesidad de que la próxima gestión de Fernández inyecte créditos a la producción ante un escenario en el que "un 50 % de la capacidad industrial está ociosa".



En cambio, Héctor Daer puso el foco en los sectores más postergados al afirmar que "se va a apuntar a la recuperación rápida de los ingresos en los sectores más postergados", aunque prefirió evitar hablar de bono para "no ponerle un rótulo".



En relación al otorgamiento de un bono no remunerativo de fin de año y a la alternativa de, eventualmente, discutir esa posibilidad sector por sector, el secretario general de la central obrera remarcó la "hetrogeneidad" de la realidad con la que llega a fin de año cada sector de la economía, con lo cual postuló que "no es un tema universal".



En septiembre pasado, tras la derrota del oficialista Juntos por el Cambio a manos de la oposición peronista del Frente de Todos en las primarias PASO y ante una fuerte devaluación del peso, el Poder Ejecutivo dispuso por DNU otorgar un bono no remunerativa de 5.000 pesos para todos los trabajadores en relación de dependencia, cuyo pago podía ser distribuido en la manera en que definiera cada sector.