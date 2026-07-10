Francia avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Marruecos, pero la clasificación quedó marcada por una polémica que tuvo como protagonistas al equipo arbitral argentino y al sistema de asistencia tecnológica.

El entrenador francés Didier Deschamps cuestionó la actuación del VAR luego de la extensa demora que se produjo antes del penal que Kylian Mbappé no pudo convertir frente al arquero marroquí Bono.

La jugada ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal por una infracción de Mazraoui sobre el capitán francés. Sin embargo, antes de la ejecución, el VAR intervino en varias oportunidades y el disparo se demoró durante varios minutos.

El equipo de videoarbitraje estuvo encabezado por el argentino Hernán Mastrángelo y, según explicó Deschamps, la espera generó incertidumbre dentro del campo de juego.

La crítica de Deschamps al arbitraje argentino

En conferencia de prensa, el entrenador francés respaldó la postura que había expresado previamente el delantero noruego Erling Haaland, quien cuestionó la duración de la revisión en sus redes sociales.

“Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”, había escrito el futbolista.

Ante esa situación, Deschamps aseguró: “Estoy totalmente de acuerdo con Haaland”.

Luego se refirió directamente al trabajo del equipo arbitral argentino y explicó: “Yo hablo español y los árbitros también, eran de Argentina. Creo que hubo dos revisiones de VAR. No tengo muy claro qué pasó exactamente, pero sí, tomó tiempo este penal”.

El técnico francés aclaró que no buscaba justificar el error de Mbappé, aunque consideró que la interrupción pudo influir en el momento del remate.

“Kylian estaba listo para patear. No quiero buscar excusas para él, pero no era una situación fácil”, afirmó.

El reclamo del entrenador tras el partido

Deschamps también contó que consultó al cuarto árbitro una vez finalizado el encuentro para conocer los motivos de la demora.

“Le pregunté y me dijo que primero estaban confirmando la decisión y después volvieron a pedir otra revisión. Les dije que esperaran lo que tuvieran que esperar e hicieran las cosas como correspondían, en lugar de estar yendo y viniendo”, relató.

Además, el entrenador recordó que Mbappé había vivido una situación parecida durante la definición por penales frente a Paraguay y señaló que las interrupciones prolongadas pueden modificar la concentración del futbolista que debe ejecutar.

Mbappé falló el penal pero terminó siendo clave

A pesar de la polémica, Deschamps destacó la reacción del capitán francés después del penal desperdiciado.

El delantero pudo recuperarse durante el partido y terminó marcando uno de los goles que sellaron la victoria de Francia ante Marruecos.

“Tres semifinales consecutivas es un gran resultado. El penal fallado y las situaciones que no aprovechamos hicieron el partido más complicado, pero Kylian respondió marcando un gol y estamos donde queríamos estar”, aseguró el entrenador.

Con este triunfo, Francia continúa en carrera por un nuevo título mundial y ahora espera conocer a su rival en las semifinales, que saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica.