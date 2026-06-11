Didier Deschamps, entrenador de la selección de Francia, volvió a referirse al Mundial de Qatar 2022 y lo ubicó como uno de los torneos que más lo marcaron en su carrera al frente de “Les Bleus”.

El técnico brindó una entrevista en la previa del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, certamen que marcará el cierre de su ciclo como seleccionador francés tras más de una década en el cargo.

Francia debutará en la próxima Copa del Mundo ante Senegal, en un contexto donde Deschamps continúa repasando los principales momentos de su gestión, entre ellos las finales disputadas en grandes torneos internacionales.

“Hay dos momentos que podrían haber sido muy diferentes: la final de la Eurocopa 2016 y el Mundial de Qatar 2022. Fueron momentos difíciles y dolorosos”, expresó el entrenador al ser consultado sobre las competiciones que más lo marcaron.

En el caso del Mundial de Qatar, Francia alcanzó la final frente a la Selección Argentina en un partido que se definió por penales, tras un desarrollo cambiante que terminó con la consagración albiceleste.

Deschamps señaló que aquel encuentro sigue siendo uno de los episodios más significativos de su etapa como entrenador, aunque aclaró que no se detiene en análisis hipotéticos sobre decisiones puntuales durante el partido. “No se trata de hacerse preguntas del tipo ‘si hubiera hecho esto o lo otro’, porque no tengo las respuestas”, afirmó.

El entrenador francés también se refirió al presente del seleccionado y al liderazgo de Kylian Mbappé, a quien describió como un futbolista que asumió la capitanía con responsabilidad tanto dentro como fuera del campo de juego.

En paralelo, Deschamps adelantó su lista de candidatos para el Mundial 2026, donde mencionó a Argentina, Brasil, Alemania, España, Portugal, Inglaterra y Francia, además de Marruecos, equipo que destacó por su actuación en la última Copa del Mundo.

Con más de diez años al frente del seleccionado francés, Deschamps acumula títulos como la Copa del Mundo 2018 y la Nations League, y ya confirmó que su ciclo terminará tras la próxima edición mundialista, cerrando una etapa extensa en la elite del fútbol internacional.