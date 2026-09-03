Descompensado y en silla de ruedas, el mal momento del Pity Álvarez

El proceso judicial contra Cristian Pity Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió interrumperse de manera urgente este miércoles. El músico solicitó autorización para salir de la sala con el objetivo de dirigiéndose al sanitario, pero sufrió un cuadro de descompensación que le impidió retomar su presencia en la jornada.

Ante la complicación en el estado de salud del imputado, las autoridades convocaron al personal del SAME. Tras una evaluación médica inicial en el establecimiento, se dispuso su traslado en ambulancia hacia el Hospital Fernández para la realización de estudios complementarios, situación que motivó la suspensión del debate.

Durante la evacuación, el músico se retiró del recinto utilizando una silla de ruedas y cubierto con una capucha. Con respecto a lo acontecido, Sebastián Quejeiro, integrante del equipo de defensa legal, declaró a Clarín que el acusado sufrió "una suba de presión que se combinó con un cuadro de Hiperglucemia".

Este quebranto de salud guarda relación con los planteos presentados por sus letrados, quienes sostienen de forma reiterada que el imputado carece de las condiciones físicas y psicológicas requeridas para afrontar el juzgamiento. Álvarez figura como único acusado por el hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, ubicado en la zona de Villa Lugano. Las actividades del tribunal se reanudarán, en principio, el lunes 7 de septiembre.