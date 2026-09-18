Descubre la receta casera para cocinar tiras de pollo al horno crocantes

El pollo frito figura entre las alternativas más elegidas a la hora de comer fuera de casa, aunque su valor monetario y la cocción sumergida en aceite suelen limitar su consumo frecuente. Para sortear estos inconvenientes, existe una fórmula casera que permite replicar la corteza dorada y el corazón jugoso utilizando el horno tradicional, lo que da como resultado una propuesta mucho más liviana para integrar al menú semanal.

Para la elaboración se requieren 700 g de pechuga o suprema cortada en tiras gruesas, 2 huevos, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1/2 cucharadita de ajo en polvo, 2 tazas de copos de maíz sin azúcar triturados y sal con condimentos a gusto. Quienes prefieran variantes en el empanado pueden optar por mezclar pan rallado con avena fina y queso parmesano rallado. A su vez, para sazonar la carne se recomienda un mix de pimentón dulce, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, sal y pimienta negra.

Por su parte, la elaboración del aderezo necesita 4 cucharadas de miel, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de vinagre de manzana o arroz, 1 cucharadita de almidón de maíz disuelta en 3 cucharadas de agua y, de forma opcional, 1 pizca de ají molido.

La preparación comienza con el precalentamiento del horno a 200 °C y el aceitado de una asadera grande. Tras salpimentar la carne, se baten en un contenedor los huevos junto con la mostaza, el pimentón y el ajo en polvo. Cada trozo de carne debe pasarse por este batido y presionarse con firmeza sobre los copos de maíz triturados hasta lograr una cobertura completa. El ingrediente clave para un relieve vistoso radica en usar la cerealera triturada a mano, aunque la clave para que la corteza no quede seca ante la ausencia de fritura consiste en pincelar o rociar la placa con un hilo de aceite previo al apoyo de las piezas.

Las tiras se acomodan en la fuente para recibir una cocción de 18 a 20 minutos a temperatura fuerte, dándolas vuelta a la mitad del proceso para homogeneizar el tono dorado. En paralelo, se calientan en un recipiente pequeño la miel, la salsa de soja y el vinagre, sumando el almidón de maíz disuelto para revolver a fuego bajo durante 2 minutos. Esta combinación genera una emulsión viscosa, translúcida y brillante que se adhiere a la carne sin ablandar la superficie crocante. Al retirar las piezas calientes del horno, se pincelan con la salsa agridulce y quedan listas para servir.