Más de 80 años después del bombardeo atómico sobre Hiroshima, un grupo de científicos identificó un material que nunca había sido observado en la Tierra. El hallazgo surgió tras el análisis de diminutas esferas vítreas recuperadas en la bahía de la ciudad japonesa, donde detectaron una aleación metálica con una estructura atómica completamente inédita.

La investigación reveló que el nuevo compuesto se formó durante los instantes posteriores a la detonación de la bomba nuclear, cuando las temperaturas extremas vaporizaron edificios, metales, suelo y otros materiales. Al enfriarse de forma casi instantánea, esos elementos se combinaron de una manera que no había sido registrada hasta ahora.

Los especialistas emplearon microscopios electrónicos de alta resolución y técnicas avanzadas de difracción de rayos X para estudiar las partículas. Así comprobaron que el grano metálico contiene hierro, cromo, níquel, manganeso, molibdeno, silicio y aluminio, organizados en una estructura cristalina única.

Qué importancia tiene el descubrimiento

Los investigadores sostienen que el hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación para el desarrollo de materiales avanzados, especialmente aquellos capaces de resistir temperaturas extremas o condiciones de alta exigencia. Además, permitirá comprender mejor los procesos físicos y químicos que ocurren durante una explosión nuclear.

El estudio también podría tener aplicaciones en el campo de la ciencia forense nuclear, ya que el análisis de estos materiales ayudaría a reconstruir con mayor precisión las condiciones generadas por detonaciones atómicas y otros eventos de energía extrema. Aunque el descubrimiento tiene un fuerte valor científico, los investigadores remarcaron que también representa un recordatorio del enorme poder destructivo de las armas nucleares.

La bomba lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 provocó la muerte de unas 140.000 personas y dejó consecuencias que marcaron para siempre la historia de la humanidad.