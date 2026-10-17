Un equipo de científicos argentinos y peruanos descubrió una nueva especie de planta en la cordillera de los Andes, en Perú, y decidió bautizarla Salvia messii en homenaje a Lionel Messi. La particularidad que llamó la atención de los investigadores fue su combinación de colores celeste y blanco, similar a la camiseta de la Selección Argentina. El hallazgo fue publicado en octubre de 2026 en la revista científica Phytotaxa y representa un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad sudamericana.

La especie crece en zonas montañosas de difícil acceso y puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Sus flores presentan tonalidades blancas y celestes, acompañadas por estructuras de color fucsia que le dan una apariencia llamativa.

El nombre científico fue elegido para reconocer al capitán argentino y establecer una relación simbólica entre sus logros deportivos y los colores característicos de la planta.

Cómo es la Salvia messii y qué propiedades tiene

La nueva especie pertenece a la familia de las lamiáceas, el mismo grupo botánico que incluye plantas conocidas como la menta, el romero y la albahaca.

Se trata de un arbusto que crece sobre laderas rocosas y terrenos áridos, a una altura aproximada de entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Una de sus características más destacadas es la capacidad de adaptarse a condiciones ambientales difíciles, con escasez de agua y vegetación dispersa.

Respecto de sus propiedades, todavía no existen investigaciones específicas que permitan determinar si la Salvia messii posee efectos medicinales. Aunque otras especies del mismo género contienen compuestos aromáticos y sustancias antioxidantes, esos beneficios no pueden atribuirse automáticamente a la planta recientemente identificada.

Por ese motivo, los investigadores consideran necesario avanzar con nuevos estudios que permitan conocer su composición química y sus posibles aplicaciones.

Cómo descubrieron la flor que lleva el nombre de Messi

La identificación estuvo a cargo de los investigadores Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Rolando Uría, de Argentina, y el biólogo peruano Jean Capcha-Ramos.

El trabajo comenzó con registros de la planta compartidos por aficionados a la naturaleza. Al analizar las imágenes, los especialistas advirtieron que sus características no coincidían con las especies conocidas.

Posteriormente, realizaron expediciones de campo, revisaron colecciones botánicas y compararon muestras para confirmar que se trataba de una especie todavía no descrita científicamente.

Aunque existían registros de sus poblaciones desde 2009, la descripción formal se concretó después de las investigaciones realizadas entre 2023 y 2025.

El estudio fue publicado el 2 de octubre de 2026 en Phytotaxa, una revista especializada en taxonomía vegetal.

La flor de Messi ya está en peligro de extinción

Más allá de la curiosidad que genera su nombre, los científicos advirtieron sobre una situación preocupante: la Salvia messii se encuentra amenazada por la pérdida y degradación de su hábitat natural.

Hasta el momento, fue identificada en seis localidades de los departamentos peruanos de Lima e Ica, donde los incendios forestales, las sequías y la construcción de caminos representan riesgos para su conservación.

Debido a su distribución limitada, los investigadores la evaluaron como una especie en peligro de extinción.

El descubrimiento no solo constituye un homenaje al capitán de la Selección Argentina, sino que también pone de manifiesto la importancia de proteger los ecosistemas andinos, donde todavía existen especies desconocidas para la ciencia.