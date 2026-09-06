Descubrieron infidelidades, se separaron y ahora los famosos se reconciliaron

Una imagen difundida en redes sociales confirmó el desenlace de semanas cargadas de tensión mediática, reproches a la distancia y especulaciones sobre la pareja conformada por Mariela Prieto y Claudio el Turco García. Tras la salida de la participante de Gran Hermano: Generación Dorada, ambos compartieron un encuentro en el restaurante Viejo Patrón donde posaron sonrientes levantando dos copas de spritz. La fotografía fue acompañada por un mensaje atribuido a Prieto: “Vos y yo siempre @turco_garcia7 ❤️”.

El conflicto entre ambos escaló durante el desarrollo del programa televisivo transmitido por Telefe. La cercanía de Prieto con su compañero de estancia Emanuel Di Gioia generó malestar en el exfutbolista. Durante una dinámica de juego que incluyó un acercamiento físico entre los participantes, García reaccionó tras ingresar a la casa en la sección conocida como los congelados. En aquella ocasión, tras saludar primeramente a otros concursantes, le expresó a su pareja que la quería pero añadió la advertencia “El baile no me gustó un carajo”.

Posteriormente, en el programa Cortá por Lozano, el exfutbolista abordó la situación ante las preguntas de la conductora sobre el impacto que le causó ver esas imágenes. Ante el señalamiento de que la escena lo movilizó, el entrevistado afirmó “Sí, tampoco me hago el boludo”.

Por su parte, Prieto expresó sus reclamos de manera pública desde el interior de la casa. En medio de sus rutinas diarias, dirigió palabras hacia su marido reprochando su actitud con frases como “No es todo jugar a la pelota. Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”. Asimismo, añadió una advertencia vinculada al ámbito privado: “Que ni se te vaya a ocurrir cambiarme la clave del celular, porque te voy a revisar todo. Acordate de lo que te digo, ¿eh?”.

La distancia se profundizó en agosto durante una actividad organizada por la producción que simulaba una entrega de bodas. Prieto aguardó vestida de novia junto al altar, pero García optó por no asistir a la ceremonia conducida de forma simbólica por Andrea del Boca. Horas antes, en una transmisión del canal de streaming del programa, el exfutbolista explicó a Daniela Celis sobre el estado de la relación indicando “Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal”. Consultado sobre el ultimátum de su esposa para concretar el casamiento en el ciclo, contestó “Es un problema de ella”.

El evento derivó en diversas reacciones de usuarios en las plataformas digitales hacia la conducta del exdeportista. No obstante, el distanciamiento continuó hasta la eliminación de Prieto el miércoles 3 de septiembre, cuando resultó la primera participante en dejar la placa final tras caer en la votación telefónica frente a Luana Fernández.

A la salida del estudio, la mujer notó la ausencia de su esposo. Durante una entrevista con Santiago del Moro en La Cumbre Stream, fue consultada al respecto y manifestó “Claro que sí, ¿cómo no lo voy a esperar si es mi marido? Es el hombre que me acompaña hace 30 años”. En ese espacio se calificó como “una mujer intachable” y remarcó “No tengo nada que solucionar. Él tiene que decidir lo que quiera, pero mi palabra es suficiente”. En forma paralela, García declaró ante las cámaras de Intrusos que se encontraban “distanciados” y que aguardaba una conversación privada.

El vínculo de la pareja se extiende por más de tres décadas en las que atravesaron episodios complejos, incluidos temas de paternidad extramatrimonial y adicciones. Meses atrás, en el programa Cortá por Lozano, García hizo referencia al apoyo recibido por parte de su pareja expresando “Con todo lo que hice yo, me bancó. Veintiocho años. Y encima con el tema de la droga”. La reciente publicación conjunta marca una nueva etapa en la relación de ambos tras el paso por la pantalla chica.