Un equipo de científicos chinos identificó 11.742 grupos genéticos de virus en sedimentos del fondo del océano Pacífico, en la zona de Clarion-Clipperton, ubicada entre México y Hawái. De ese total, 11.662, equivalentes al 99,3%, no pudieron relacionarse con los grupos registrados en las bases de datos de referencia utilizadas. El descubrimiento, publicado en la revista científica Nature Communications, revela una biodiversidad prácticamente desconocida en una región de enorme interés para la minería submarina.

La investigación, encabezada por Bowen Hou, de la Universidad de Chongqing, se basó en el análisis de material genético obtenido de sedimentos marinos situados a más de 5.000 metros de profundidad. Los especialistas estudiaron 60 muestras, de las cuales 53 fueron recolectadas durante expediciones realizadas en 2023 y 2024, mientras que las siete restantes procedían de investigaciones anteriores.

Los investigadores aclararon que no se trata de 11.742 virus aislados físicamente ni de especies formalmente clasificadas, sino de grupos de secuencias genéticas virales identificados mediante técnicas de análisis molecular.

Qué tipo de virus encontraron

La mayoría de los grupos identificados, aproximadamente el 94,8%, pertenece a la clase Caudoviricetes, que incluye virus capaces de infectar bacterias y otros microorganismos procariotas.

Estos virus se encuentran ampliamente distribuidos en distintos ambientes y cumplen funciones importantes en los ecosistemas. Al interactuar con las comunidades microbianas, pueden influir sobre procesos relacionados con el carbono, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos.

Los científicos no identificaron una amenaza sanitaria para las personas. El estudio estuvo centrado en la diversidad genética y las posibles funciones ecológicas de estos virus, no en la detección de enfermedades humanas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su escasa similitud con los registros existentes. Solo alrededor del 4% de los grupos de proteínas virales coincidió con los conjuntos de datos externos utilizados para comparar los resultados.

Esto sugiere que las profundidades del Pacífico albergan comunidades virales que todavía no fueron suficientemente estudiadas.

El vínculo con la minería submarina

La zona de Clarion-Clipperton concentra enormes cantidades de nódulos polimetálicos, formaciones minerales que contienen níquel, cobalto, manganeso y cobre. Estos recursos despertaron el interés de empresas y gobiernos por su potencial utilización en distintas industrias.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos otorgó 17 contratos de exploración en esta región, incluidos dos a entidades chinas. Sin embargo, la existencia de estos permisos no significa que se haya iniciado la explotación minera comercial.

El descubrimiento plantea interrogantes sobre las consecuencias ambientales que podría provocar la extracción de minerales del fondo oceánico.

Según los investigadores, los virus podrían participar en procesos fundamentales para el equilibrio de las comunidades microbianas. La remoción de sedimentos durante futuras operaciones mineras podría alterar estas relaciones, aunque sus efectos específicos todavía requieren mayor investigación.

Una referencia antes de la explotación

Los autores destacaron que el estudio permite establecer una base de información sobre la biodiversidad viral de la región antes del desarrollo de actividades extractivas.

Conocer qué microorganismos y virus habitan estos ecosistemas resulta fundamental para evaluar posibles impactos ambientales y determinar cómo podrían responder ante futuras alteraciones.

El hallazgo demuestra que, incluso en una de las regiones submarinas más estudiadas por su potencial minero, todavía existe una enorme diversidad biológica desconocida para la ciencia.