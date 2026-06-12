Descubrieron que la relación de Ángela Torres y Marquitos Giles sería falsa

El hecho ocurrió el 12 de junio de 2026 cuando el influencer protagonizó un descuido técnico durante una transmisión en vivo. Ángela Torres enfrentó las versiones de una supuesta ruptura con Marcos Giles mediante una publicación en sus redes sociales.

La situación se originó porque él mostró accidentalmente una conversación privada de WhatsApp donde la cantante le expresaba un reclamo por el poco tiempo que compartían como pareja.

Dentro del chat que se volvió viral rápidamente, Torres le manifestó a su novio que "Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir".

La conversación continuaba con una frase donde ella señalaba que "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar".

Ante la viralización de estas capturas y los comentarios que sugerían una posible crisis sentimental, la artista utilizó sus historias de Instagram para ponerle fin a las especulaciones. Compartió una fotografía junto a Giles y le dedicó las palabras "Mi amor, te amo mucho". Por su parte, el joven replicó el posteo y le contestó "Mi ángel" junto a un corazón celeste. De esta manera, ambos buscaron demostrar que el traspié ocurrido durante el stream no afectó su relación.