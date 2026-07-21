Descubrieron que Wanda Nara mintió tras acusar a un famoso de pedofilia

Un fuerte cruce en la plataforma X entre Gustavo Méndez y Wanda Nara terminó en una denuncia por hostigamiento digital y una batalla legal inminente. La controversia se desató el domingo por la noche cuando la mediática acusó al periodista de tener una denuncia por pedofilia, basándose en un material audiovisual del pasado.

Al respecto, Méndez aclaró que "Todo empezó con un video que mostró Natacha Jaitt en 2017 a un tipo llamado Gustavo Menéndez. En esa época yo ni siquiera estaba en televisión. Pero es algo que no tiene que ver conmigo y cuando le hago la nota a la China Suárez, al poco tiempo, sale ese video y le lo adjudican".

La situación se habría originado por una manipulación deliberada de un archivo de 2017. El panelista, quien se mostró conmovido por la gravedad de la acusación, detalló que "Todo empezó por un video de Natacha a un tal Menéndez. Alguien editó intencionalmente el apellido, borrando el 'ne'. Yo nunca tuve ninguna causa por pedofilia, ni sospechas, ni acusaciones ni nada. Una irresponsabilidad tremenda y lo va a tener que pagar en la Justicia".

Sobre esta misma línea, Moria Casán aportó que "Alguien editó intencionalmente el apellido, borrando el 'ne' y dejando Gustavo Méndez". El comunicador insistió en su postura y repitió que "Nunca tuve ninguna causa por pedofilia, ni sospechas, ni acusaciones ni nada. Una irresponsabilidad tremenda y lo va a tener que pagar en la Justicia".

Para su representación legal, el afectado contrató a Gustavo Cipolla, quien afirmó que "Sé perfectamente que él no tenía nada que ver". El abogado adelantó que "Se hará denuncia por hostigamiento digital porque no fue un solo posteo sino que siguió y siguió. Esto es peligroso porque Gustavo queda expuesto a que cualquiera en la calle que se sienta tocado por la acusación, lo confronte".

La determinación de Méndez es firme y advirtió que "Si se retracta públicamente, no voy a aceptar sus disculpas. Ella va a tener que pagar por lo que me hizo, no puede sumarse a cualquier fake". Para cerrar su defensa, exhibió documentación que prueba la inexistencia de antecedentes penales y concluyó que "No hay denuncias. Fin del tema para mi, el resto en la Justicia".