La Policía de la Ciudad desarticuló parte de un presunto circuito internacional de contrabando que tenía como punto de partida Paraguay y como destino final distintos puntos de Buenos Aires. La investigación permitió secuestrar mercadería valuada en aproximadamente $1.500 millones.

La pesquisa comenzó en octubre de 2025, cuando un ciberpatrullaje detectó publicaciones en redes sociales en las que se ofrecían productos de marcas falsificadas y artículos de procedencia dudosa.

A partir de esas pistas, los investigadores siguieron los movimientos de la organización y llegaron hasta distintos depósitos utilizados para recibir, almacenar y distribuir la mercadería.

Los depósitos en Buenos Aires

Los principales procedimientos se realizaron en galpones ubicados en San Martín y Lomas de Mirador, en el conurbano bonaerense. Según la investigación, allí llegaban camiones provenientes de Misiones cargados con los productos que luego eran distribuidos.

La mercadería era destinada a comercios y ferias, aunque también se ofrecía directamente a través de redes sociales.

En esos dos puntos se secuestraron 918 neumáticos, además de indumentaria, calzado, vasos y recipientes térmicos, productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, bicicletas y llantas.

También encontraron perfumes, lentes, cámaras de seguridad, auriculares, artículos de bazar, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

Un botín valuado en más de $1.000 millones

Solo lo incautado en los dos depósitos del conurbano fue valuado en $1.017.500.000.

Durante los procedimientos también fueron secuestrados un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas que, de acuerdo con la pesquisa, eran utilizados para la logística y el traslado de los productos.

La Dirección General de Aduanas quedó a cargo de clasificar los elementos secuestrados, que fueron trasladados posteriormente a depósitos fiscales.

El origen estaba en Puerto Iguazú

La investigación también llevó a los agentes hasta Puerto Iguazú, Misiones, donde establecieron que parte de la mercadería ingresaba al país desde Paraguay a través de pasos no habilitados.

Desde allí, los productos eran cargados en camiones y trasladados hacia Buenos Aires para continuar con la cadena de distribución.

En los procedimientos realizados en Misiones se encontraron otros centros de distribución y mercadería de diferentes rubros por un valor superior a los $400 millones. Además, fue secuestrado un camión tractor Scania con un semirremolque que tenía como destino Buenos Aires.

Investigan a la organización

Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad Técnica Operativa Judicial y del grupo especial de investigaciones DIOC de la Policía de la Ciudad, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y con participación de la Dirección General de Aduanas.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola.

La investigación busca determinar la estructura completa de la organización y las responsabilidades de quienes participaban en la recepción, acopio y redistribución de la mercadería, en una causa que contempla posibles infracciones al Código Aduanero y a la Ley de Falsificación de Marcas.