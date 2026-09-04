Descubrió que su novio famoso le era infiel y le reveló sus peores secretos

La finalización del romance entre la periodista Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci volvió a ubicarse bajo el foco de la atención pública. Poco tiempo después de haber concluido la relación sentimental que mantuvieron durante ocho meses, el modelo realizó la presentación oficial de su nueva pareja, Lau Ballesteros. Ella es una mujer de 43 años, separada y madre de tres hijos, que se dedica profesionalmente a la comercialización de un costoso y popular electrodoméstico.

El anuncio de Guerci en sus perfiles de redes sociales incluyó detalles sobre los numerosos viajes que compartieron en un breve lapso y un particular agradecimiento por su constante compañía. En su publicación digital, el modelo bromeó al manifestar de manera irónica que "estaba robando". Sin embargo, esta exposición pública despertó sospechas inmediatas sobre la cronología de su ruptura anterior. Fue la periodista Fernanda Iglesias, integrante del equipo del programa televisivo Puro Show, quien detectó inconsistencias temporales al constatar que las fechas de ambas relaciones no coincidían de manera clara.

Ante este escenario, los cronistas del ciclo de televisión buscaron el testimonio de Vázquez. Al ser consultada sobre el presente sentimental de su excompañero, la periodista de investigación inicialmente minimizó el impacto y expresó que "Pasamos ocho meses muy lindos, una relación divina, de mucho compañerismo pero ya está. Cada uno hace su vida, no tengo por qué opinar de nada". A pesar de su tono inicial, la comunicadora recurrió a la ironía al evaluar la actitud pública del modelo y remarcó que "No sé por qué expone tanto".

El análisis detallado de la publicación que originó la controversia motivó un descargo más contundente por parte de la periodista. Respecto a la superposición temporal de los vínculos y a la desprolijidad que suele caracterizar los cierres sentimentales del modelo, Vázquez afirmó que "La verdad es que me pareció injusto... Nosotros no estamos más juntos. Después, sobre el tema de las fechas, si hubo o no superposición... no puedo decir nada más que lo siguiente: para predecir una conducta futura, nada mejor que mirar una conducta pasada". Para finalizar su declaración y dejar en claro que cuenta con información precisa sobre el accionar de su expareja, la periodista concluyó de forma tajante que "Yo soy periodista de investigación, que no me subestimen".