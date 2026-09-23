La liquidación de Garbarino entró en una nueva etapa tras la quiebra decretada en marzo. La Justicia dispuso dos subastas electrónicas para vender parte de los bienes que quedaron de la histórica cadena de electrodomésticos y de Garbarino Viajes, con bases que en conjunto superan los $22,39 millones.

Los remates incluyen desde una camioneta hasta muebles, equipos informáticos, monitores, matafuegos, cámaras de seguridad, iluminación y objetos que pertenecieron a los antiguos locales y oficinas de las compañías. Algunos lotes parten desde apenas $80.000.

Qué bienes de Garbarino salen a remate

La primera subasta corresponde a Garbarino y comenzará el 24 de septiembre. Son siete lotes con una base conjunta de $9,33 millones, a los que se deberá sumar el IVA correspondiente.

El bien con mayor precio inicial es una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business Mixto, modelo 2015 y con 258.007 kilómetros. La base fue fijada en $7,5 millones más un 10,5% de IVA.

También se ofrecen siete portapallets por $450.000; unos 22 racks informáticos junto con routers y otros componentes desde $850.000; y cerca de 70 matafuegos, carros, detectores de humo y otros elementos contra incendios desde $100.000.

Uno de los lotes más económicos parte de los $80.000 e incluye metales, estanterías, lockers, cables, cámaras de seguridad, dispositivos de cobro y alrededor de 140 paneles de iluminación.

Además, aparecen mamparas, exhibidores, cajoneras, sillas, herramientas y otros muebles desde $100.000, junto con un lote de conductos de ventilación para calefones cuya base es de $250.000.

También rematan los bienes de Garbarino Viajes

La segunda subasta comenzará el 1° de octubre y corresponde a Garbarino Viajes. Son cinco lotes que, en conjunto, parten de una base de $13,06 millones.

El más costoso reúne mobiliario de oficina, entre ellos 32 sillas giratorias, ficheros, mesas y pizarrones, y tendrá una base de $6,82 millones.

Otro lote ofrece 12 monitores LED, teclados, mouse, impresoras y destructoras de documentos desde $3,23 millones. También se subastarán muebles, una heladera, cafetera, pava eléctrica, microondas, aspiradora, teléfono IP y una caja fuerte digital.

Cómo participar de las subastas

Los interesados deben estar registrados en el sistema de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema y anotarse específicamente en cada remate.

Para la subasta de Garbarino, el plazo de inscripción finalizó el 21 de septiembre. En cambio, quienes quieran participar del remate de Garbarino Viajes podrán registrarse hasta el 28 de septiembre a las 11. La subasta comenzará el 1° de octubre y finalizará el 15.

La venta de estos activos forma parte del proceso de liquidación iniciado después de que el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretara la quiebra de Garbarino el 3 de marzo, tras fracasar los intentos por alcanzar un acuerdo con los acreedores y evitar el cierre definitivo.