Halloween gana cada vez más espacio en San Juan y los comercios ya se preparan para una celebración que convoca a chicos, adolescentes y adultos. En ese contexto, Aniana Fuentes, dueña de Un Poco Loco, repasó las principales tendencias de la temporada, detalló cuánto cuestan los disfraces, las máscaras y los elementos de decoración, y adelantó las promociones y actividades especiales que ofrecerá el local durante los días previos a la fecha.

“Cada año crece más Halloween y tenemos de todo, tanto para los chicos y los adultos que quieren disfrazarse como para los locales que buscan decorar”, explicó a DIARIO HUARPE. La comerciante señaló que la ambientación temática ya empieza a verse en distintos puntos del centro sanjuanino, donde kioscos y otros negocios incorporan adornos relacionados con la celebración.

Entre los artículos que más llaman la atención aparecen los muñecos de gran tamaño, las figuras inflables y los animatronics, que se destacan porque se mueven y emiten sonidos. Son opciones destinadas tanto a viviendas particulares como a comercios, boliches y espacios que organizan fiestas temáticas.

“Los muñecos y los inflables van desde los $60.000 en adelante. También tenemos brujas más económicas, que cuestan entre $25.000 y $30.000. Los animatronics, por su parte, arrancan en los $80.000 o $90.000”, precisó.

La variedad de precios permite elegir entre una decoración sencilla y alternativas más elaboradas, según el presupuesto disponible y el espacio que se quiera ambientar.

Máscaras, disfraces y accesorios para completar el look

Quienes buscan armar un disfraz sin invertir demasiado también pueden encontrar opciones económicas. Según Fuentes, las máscaras de plástico cuestan desde $900 o $1.000, mientras que algunos modelos con luces LED se ofrecen a $4.000 en promoción.

“Tenemos máscaras para todos los gustos y también promociones. Hay opciones de dos unidades por $14.000 y otras por $20.000”, comentó. A esto se suman accesorios para complementar los disfraces, como armas de utilería y cuchillos retráctiles, con precios desde $1.500.

En cuanto a los diseños, los personajes clásicos continúan entre las elecciones habituales, aunque cada temporada aparecen nuevas propuestas. Fuentes destacó especialmente las máscaras inspiradas en el doctor de la peste, elaboradas en látex y plástico, que se encuentran entre las tendencias actuales.

La oferta incluye alternativas para quienes quieren un disfraz completo y para quienes prefieren sumar solamente una máscara o un accesorio a la ropa que ya tienen.

Maquillaje artístico y calabazas para pedir dulces

Otra opción para quienes no quieren utilizar máscaras es el maquillaje temático. En Un Poco Loco se pueden conseguir productos como sangre artificial, brillos, strass y elementos para recrear distintos personajes. También hay lentes de fantasía con diseños, entre ellos modelos con apariencia de ojos de gato.

“Hay muchas maneras de maquillarse y algunas son muy sencillas. En nuestro Instagram subimos tutoriales para que la gente pueda encontrar ideas y hacer sus propios looks”, explicó Fuentes.

La comerciante también observó un mayor interés de las familias en participar de Halloween. Según contó, además de las fiestas para adolescentes y adultos, cada vez más chicos se suman a actividades escolares, encuentros deportivos y salidas para pedir dulces.

En ese contexto, las calabazas para recolectar golosinas siguen siendo uno de los artículos característicos. Hay distintos colores, tamaños y diseños, además de recipientes con formas de calderos y otros motivos relacionados con la fecha.

Venta mayorista y descuentos para fiestas

La propuesta de Un Poco Loco también está dirigida a comerciantes y organizadores de eventos que necesitan comprar varios productos. Fuentes explicó que cuentan con venta mayorista para negocios que quieren incorporar artículos de Halloween a sus góndolas y ofrecen descuentos por compras en cantidad.

“Si tenés un negocio y querés sumar estos productos, contamos con precios mayoristas. También hacemos descuentos para fiestas, boliches y eventos grandes que necesitan llevar varias unidades”, señaló.

De esta manera, la oferta no se limita a quienes buscan un disfraz individual, sino que contempla a quienes deben decorar espacios completos o preparar celebraciones con numerosos invitados.

Premios y actividades especiales en calle Tucumán

De cara a Halloween, el comercio anunció además una serie de propuestas para quienes se acerquen durante la semana. Entre las actividades previstas, habrá jornadas de maquillaje el viernes y el sábado, regalos y juegos dentro del local.

“Vamos a tener muchas sorpresas y una ruleta con premios por más de $1.000.000. Podrán participar quienes realicen compras superiores a $20.000 en efectivo”, adelantó Fuentes.