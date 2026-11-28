La reciente entrevista que Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), mantuvo con DIARIO HUARPE, en la que pidió integrar a la industria nacional a la cadena de valor minera y exigir mayor competitividad a los proveedores, generó una rápida repercusión en San Juan. A través de un extenso documento, la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric) le respondió al titular de la cámara nacional y advirtió sobre las profundas asimetrías que existen entre las Pymes locales y las grandes empresas multinacionales.

"Coincidimos en la necesidad de integrar a la industria nacional a la cadena de valor minera, mejorar la competitividad empresarial y alcanzar los estándares internacionales de calidad, seguridad y cuidado ambiental. Sin embargo, no podemos desconocer las profundas asimetrías económicas, tributarias y financieras que existen entre una Pyme territorial y una empresa multinacional", señaló Víctor Alberto Grau, presidente de Aituric.

"Exigir los mismos estándares técnicos es correcto. Pretender que todos compiten en igualdad de condiciones es desconocer la realidad" (Víctor Grau, presidente de Aituric).

El eje central de la réplica de Aituric es la creación de un "Rigi Pyme". Grau explicó que no se trata de pedir privilegios, sino de establecer condiciones de competencia equivalentes. "No resulta coherente exigir competitividad internacional a nuestras Pymes mientras estas deben afrontar condiciones tributarias y financieras diferentes de aquellas que benefician a las grandes inversiones", sostuvo el dirigente.

Víctor Grau, presidente de Aituric.

La propuesta de Aituric contempla beneficios y reducciones tributarias equivalentes, facilidades aduaneras para adquirir maquinaria y tecnología, acceso a condiciones cambiarias similares, estabilidad fiscal, financiamiento competitivo e incentivos a la reinversión y al arraigo territorial.

Qué significa ser un proveedor local

En su documento, Grau también cuestionó la nueva definición de proveedor local que impulsó el Gobierno nacional a través del Rigi, que permite que empresas extranjeras constituidas en el país sean consideradas locales. Para Aituric, la territorialidad no puede reducirse a un domicilio fiscal.

"Una empresa extranjera constituida jurídicamente en Argentina no debería adquirir automáticamente la condición de proveedor local. La territorialidad no puede reducirse a un domicilio fiscal o a una inscripción societaria", afirmó Grau. En ese sentido, propuso que la condición de proveedor local se fundamente en el arraigo efectivo, que incluye residencia en el territorio, inversión en infraestructura productiva permanente, contratación y capacitación de trabajadores locales, transferencia de tecnología y reinversión de utilidades en la comunidad.

"No queremos una minería que simplemente opere en Iglesia. Queremos una minería que contribuya a desarrollar Iglesia" (Víctor Grau, presidente de Aituric).

Los cuatro anillos y la licencia social con puntaje

Para ordenar la participación de las empresas, Aituric propuso un sistema de cuatro anillos concéntricos de prioridad para la contratación de bienes y servicios. El primer anillo corresponde a Iglesia, como comunidad anfitriona de los proyectos mineros. El segundo abarca a Jáchal, Calingasta, Ullum y demás departamentos vinculados a la actividad. El tercero es la provincia de San Juan y el cuarto es el internacional, abierto a proveedores del resto del país y del mundo.

Además, el documento propone avanzar hacia la creación de un Índice de Licencia Social, un sistema de evaluación cuantificable, público y auditable con una escala de 1 a 100 puntos. Este índice evaluaría tanto a las operadoras mineras como a sus contratistas y proveedores, midiendo la contratación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores territoriales, la inversión en infraestructura, la capacitación, el arraigo y la transparencia comercial.

"El verdadero éxito de la actividad minera se conocerá el día que las minas cierren y podamos comprobar qué economía, qué infraestructura, qué empresas y qué calidad de vida dejaron detrás", concluyó Grau.