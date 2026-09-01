Desde este 1 de septiembre comenzó a regir la veda de pesca en diques y embalses de San Juan, una medida que se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive y que establece restricciones para la actividad durante los próximos tres meses.

La disposición fue establecida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mediante la Resolución Nº 1205-SEAyDS-2026 y tiene como objetivo favorecer la conservación de los recursos ictícolas de la provincia.

La normativa contempla, además, situaciones particulares para algunos de los principales puntos elegidos por los sanjuaninos para practicar pesca deportiva.

En el dique Cuesta del Viento estará permitida durante la veda la pesca deportiva de pejerrey. Cada pescador podrá extraer como máximo 10 ejemplares por día.

En Punta Negra también habrá una excepción, aunque con mayores restricciones. Durante septiembre se podrá pescar pejerrey únicamente los sábados, domingos y feriados, con un límite de 10 ejemplares por pescador por jornada.

Además, durante septiembre estará permitida allí la pesca desde embarcaciones, pero solamente en el sector comprendido desde el Paredón hasta el Cerro de la Sal. Los pescadores no podrán superar ese límite.

Por otra parte, la veda establecida entre septiembre y noviembre no alcanza a los diques Caracoles, Cauquenes y San Agustín, debido a que estos ambientes se encuentran comprendidos por la Resolución Nº 1379-SEAyDS-2024, que continúa vigente.

La regulación establece diferentes condiciones según cada ambiente, incluyendo períodos habilitados para la extracción, devolución obligatoria de ejemplares y temporadas de veda.

Desde Ambiente indicaron que estas disposiciones buscan compatibilizar la práctica de la pesca deportiva y recreativa con la protección de los ecosistemas acuáticos y garantizar la conservación de las especies presentes en los distintos diques y embalses de San Juan.