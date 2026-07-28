A partir de este miércoles 29 de julio, diez principios activos y asociaciones medicinales podrán comercializarse como medicamentos de venta libre en la Argentina, luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializara la medida mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La decisión alcanza a las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan las concentraciones y presentaciones expresamente autorizadas por el organismo.

Los medicamentos que pasarán a venderse sin receta son:

Trimebutina maleato (100 mg, comprimidos o cápsulas).

Levocetirizina diclorhidrato (5 mg y 5 mg/ml).

Fexofenadina clorhidrato (60 mg, 120 mg y 6 mg/ml).

Dimenhidrinato (50 mg).

Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato (solución oftálmica).

Olopatadina clorhidrato (solución oftálmica al 0,1% y 0,2%).

Carboximetilcisteína (5%, jarabe o solución oral).

Cloruro de aluminio hexahidratado (20%, loción tópica).

Asociación de carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.

Ivermectina al 0,5%, exclusivamente en loción de uso tópico.

Anmat aclaró que la autorización de la ivermectina no incluye comprimidos ni otras presentaciones de administración oral, por lo que únicamente la loción tópica podrá venderse sin receta.

Según explicó el organismo, estos medicamentos permanecieron bajo receta durante al menos cinco años y, durante ese período, no registraron efectos adversos graves que alteraran su perfil de seguridad y eficacia, motivo por el cual se resolvió modificar su condición de expendio.

En cuanto a la implementación de la medida, los laboratorios podrán seguir comercializando los lotes fabricados antes de la entrada en vigencia de la disposición con sus envases actuales. Sin embargo, todos los lotes liberados desde este miércoles deberán indicar la condición de venta libre, adecuar el rotulado a las dosis y duración del tratamiento autorizadas e incorporar un código QR con acceso al prospecto.

Anmat también remarcó que el cambio no se aplica automáticamente a cualquier medicamento que contenga esos principios activos. La venta sin receta será válida únicamente para las concentraciones, presentaciones y vías de administración detalladas en la Disposición 4714/2026. Además, señaló que la medida se basó en antecedentes de organismos regulatorios de Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia, junto con la información de los sistemas nacionales e internacionales de farmacovigilancia.