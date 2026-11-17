Viajar en colectivo en San Juan será más caro desde este miércoles 18 de noviembre. La actualización de las tarifas de la Red Tulum comenzará a impactar en las máquinas validadoras del sistema SUBE, según confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, durante una entrevista con Radio Sarmiento.

El incremento llevará el boleto de primera sección, correspondiente al Gran San Juan, a $1.530. Hasta ahora, el pasaje tenía un valor de $1.300, por lo que la suba representa un aumento de $230, equivalente al 17,7%.

La actualización también contempla nuevos valores para los viajes hacia los departamentos del interior provincial, con tarifas diferenciadas según los destinos y las distancias.

El nuevo cuadro tarifario de la Red Tulum

Los valores anunciados por la Secretaría de Tránsito y Transporte para los distintos destinos de la provincia son los siguientes:

Sección o departamento Nuevo boleto Primera sección (Gran San Juan) $1.530 Albardón $2.562,77 Pocito $2.562,77 9 de Julio $2.562,77 San Martín $2.894,27 Angaco $2.894,27 Caucete $4.182,02 25 de Mayo $4.182,02 Zonda $4.195,67 Ullum $5.826,79 Sarmiento $6.171,04 Jáchal $25.691,41 Valle Fértil $38.530,73 Iglesia $42.814,75 Calingasta $42.814,75

Los beneficios de gratuidad se mantendrán para los siguientes casos:

Boleto escolar: gratuito.

Boleto docente: gratuito.

Trasbordo: gratuito.

Cuándo comienza a regir el aumento

Molina explicó que la actualización depende de un procedimiento técnico de Nación Servicios. Una vez comunicados los nuevos valores, el organismo debe incorporarlos al sistema SUBE y realizar pruebas para evitar inconvenientes en las máquinas validadoras.

En ese sentido, confirmó que la implementación será a partir del miércoles 18 de noviembre y que el incremento impactará en todas las unidades de la Red Tulum, sin una aplicación gradual.

"Se trata de que no haya fallas y ahí empieza a impactar en todas las unidades de la red", explicó el funcionario en Radio Sarmiento.