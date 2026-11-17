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Desde este miércoles aumenta el boleto de colectivo en San Juan
Viajar en colectivo en San Juan será más caro desde este miércoles 18 de noviembre. La actualización de las tarifas de la Red Tulum comenzará a impactar en las máquinas validadoras del sistema SUBE, según confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, durante una entrevista con Radio Sarmiento.
El incremento llevará el boleto de primera sección, correspondiente al Gran San Juan, a $1.530. Hasta ahora, el pasaje tenía un valor de $1.300, por lo que la suba representa un aumento de $230, equivalente al 17,7%.
La actualización también contempla nuevos valores para los viajes hacia los departamentos del interior provincial, con tarifas diferenciadas según los destinos y las distancias.
El nuevo cuadro tarifario de la Red Tulum
Los valores anunciados por la Secretaría de Tránsito y Transporte para los distintos destinos de la provincia son los siguientes:
Sección o departamento
Nuevo boleto
Primera sección (Gran San Juan)
$1.530
Albardón
$2.562,77
Pocito
$2.562,77
9 de Julio
$2.562,77
San Martín
$2.894,27
Angaco
$2.894,27
Caucete
$4.182,02
25 de Mayo
$4.182,02
Zonda
$4.195,67
Ullum
$5.826,79
Sarmiento
$6.171,04
Jáchal
$25.691,41
Valle Fértil
$38.530,73
Iglesia
$42.814,75
Calingasta
$42.814,75
Los beneficios de gratuidad se mantendrán para los siguientes casos:
Boleto escolar: gratuito.
Boleto docente: gratuito.
Trasbordo: gratuito.
Cuándo comienza a regir el aumento
Molina explicó que la actualización depende de un procedimiento técnico de Nación Servicios. Una vez comunicados los nuevos valores, el organismo debe incorporarlos al sistema SUBE y realizar pruebas para evitar inconvenientes en las máquinas validadoras.
En ese sentido, confirmó que la implementación será a partir del miércoles 18 de noviembre y que el incremento impactará en todas las unidades de la Red Tulum, sin una aplicación gradual.
"Se trata de que no haya fallas y ahí empieza a impactar en todas las unidades de la red", explicó el funcionario en Radio Sarmiento.